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Украинская разведка дронами атаковала военные объекты в трех областях РФ

  • 17.06.2024, 10:18
  • 1,824
Украинская разведка дронами атаковала военные объекты в трех областях РФ
иллюстративное фото

Воронежской, Белгородской и Липецкой.

Главное управление разведки Минобороны Украины с помощью дронов-камикадзе атаковало российские военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях в ночь на понедельник, 17 июня.

Об этом NV сообщил источник в украинской разведке.

По данным собеседника, дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти предприятия россияне используют в военных целях.

Ночью 17 июня российские Telegram-каналы сообщали о взрывах в трех областях. Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова заявил, что российская ПВО якобы сбила четыре дрона над промышленной территорией Липецка.

В то же время Telegram-канал Astra сообщал о взрывах и дыме над тракторным заводом, а также об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе силы ПВО якобы обнаружили и уничтожили два беспилотника.

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