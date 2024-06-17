Сдали свои же: стали известны неожиданные подробности удара ВСУ по «Циклону» 17.06.2024, 10:45

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Уничтожение корабля могло стать выгодным некоторым российским чиновникам.

Спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук предположил, что россияне могли намеренно подставить под удар Сил обороны ракетоноситель «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» - не исключены нарушения при его строительстве и кто-то в РФ опасается тюрьмы. По данным Плетенчука, этот проект - старый, 1990 года.

«Сами корабли новые, а проект старый. Россияне к нему вынужденно вернулись, потому что в 2014 году Украина ввела санкции и прекратила поставки газотурбинных двигателей на серии их фрегатов. И, кстати, именно поэтому сейчас в Баренцевом море горит противолодочный российский корабль - его просто десять лет никто должным образом не обслуживал», - сказал спикер в интервью «РБК-Украина».

Именно из-за нехватки двигателей в РФ прекратили строительство больших кораблей. И, по словам Плетенчука, россияне даже были вынуждены несколько уже построенных корпусов таких единиц продать Индии из-за отсутствия указанных «узлов», которые изготавливались ранее по заказу РФ в Украине. Зато, по его словам, малые ракетные корабли могли строиться, потому что комплектоваться российскими двигателями, которые изготавливались на заводе «Звезда».

«Хотя там могли делать один такой двигатель в год. И впоследствии они все равно перешли на двигатели китайского производства. Как следствие, россияне вернулись к этому проекту - 22800 «Каракурт», потому что им надо было для Черноморского флота построить пять таких кораблей. И первым из них был построен «Циклон». Его два года назад достроили и он ни разу не смог запустить крылатую ракету «Калибр», под который он строился», - рассказал военный.

По его мнению, уничтожение «Циклона», которое произошло недавно, могло стать выгодным некоторым российским чиновникам.

«У меня складывается такое впечатление, что россияне его там (в Крыму - прим.) специально поставили, чтобы просто кто-то не сел в тюрьму за то, как построили этот «Циклон». Он за два года не смог пройти государственные испытания», - предположил спикер.

По его словам, у россиян было еще четыре корабля этого проекта - «Аскольд», который Воздушные силы уничтожили в Керчи на заводе «Залив», еще два, которые не прошли испытания, уже из Новороссийска перешли на Каспий, один еще строят в Зеленодольске (Татарстан).

«Вот так все эти замечательные кораблики покинули нашу акваторию», - констатировал Плетенчук.

По его словам, сейчас россияне вывели из оккупированного Крыма все ракетоносители. Он добавил, что сейчас противник заряжает их в Новороссийске, это теоретически можно делать в Крыму, но для этого надо зайти в акваторию полуострова. Это означает для оккупантов большой риск, потому что Силы обороны Украины могут в любой момент поразить там вражеские корабли.

«Скорее всего, онипросто притянули краны из Крыма в Новороссийск под подводные лодки. Но у них залп четыре, а не восемь ракет. И эффективность применения «Калибров» как отдельной единицы вооружения уже под вопросом», - считает спикер.