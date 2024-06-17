За что инспектор ГАИ может изъять у водителя «права»? 17.06.2024, 10:25

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И как их вернуть.

Процедура изъятия «прав» у водителя инспектором ГАИ уже исходя из своего названия вещь крайне неприятная, тем более что возможность стать пешеходом после нее весьма велика, учитывая практику рассмотрения подобных дел.

Как следует из ч.3 ст. 8.9 ПИКоАП «Изъятие вещей и документов», у водителя изымается водительское удостоверение при таком нарушении ПДД, за которое в соответствии с административным кодексом может быть наложено такое наказание, как «лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами» (простыми словами – лишение «прав»).

Как уточняет abw.by, взамен выдается временное разрешение до вынесения решения по делу.

В настоящее время лишиться «прав» можно за следующие нарушения:

- умышленное блокирование транспортных коммуникаций в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее создание аварийной обстановки (ч.2 ст. 18.1 КоАП);

- превышение скорости движения более 20 км/ч повторно в течение года (ч.5 ст. 18.12 КоАП);

- нарушение правил пользования звуковыми сигналами в зоне проведения массового мероприятия (ч.4 ст. 18.13 КоАП);

- нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД (ч.9 ст. 18.13 КоАП);

- невыполнение ПДД по обеспечению беспрепятственного проезда транспорта оперативного назначения (ч. 10 ст. 18.13 КоАП);

- управление мотоциклом (мопедом) на одном колесе или движение на них, не держась за руль, либо не держа ноги на педалях (ч. 11 ст.18.13 КоАП);

- нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки (ч. 12 ст. 18.13 КоАП);

- управление транспортным средством в состоянии опьянения (одурманивания) или передача управления такому лицу, употребление алкоголя (запрещенных веществ) после ДТП или подачи сотрудником ГАИ сигнала об остановке (ст. 18.15 КоАП);

- нарушение ПДД, повлекшее легкие телесные повреждения, оставление места ДТП (ст. 18.16 КоАП);

- невыполнение неоднократных требований об остановке, в том числе преследование транспортного средства (ч. 2-3 ст. 18.17 КоАП).

Есть исключения для иностранцев

В случае, если иностранный гражданин попадется на камеры фотофиксации, работающие в автоматическом режиме, у него «права» изымут до уплаты штрафа (ч. 4 ст. 8.9 ПИКоАП). Ну и за нарушения, конечно же, о которых мы говорили выше.

Если по «пьяной» статье

Если «права» изъяли по «пьяной» статье (ст. 18.15 КоАП), то законом предусмотрено только лишение и огромный штраф: от 0,3 до 0,8 промилле – 100 «базовых» и три года лишения, свыше 0,8 промилле – 200 «базовых» и пять лет лишения. То же наказание предусмотрено и за передачу управления таким лицам, употребление наркотиков или алкоголя (запрещенных веществ) после ДТП или подачи сотрудником милиции требования об остановке транспортного средства. После отбытия наказания – на пересдачу, и только потом «права» можно вернуть. Для этого нужно предоставить:

- паспорт;

- заявление с отметками экзаменационного подразделения ГАИ;

- медицинскую справку о состоянии здоровья (после переосвидетельствования);

- документы, подтверждающие внесение платы.

По иным административным статьям, когда изымалось водительское удостоверение, оно возвращается водителю после отбытия наказания. В данном случае необходимо обратиться в территориальное подразделение ГАИ и предоставить:

- паспорт;

- документ об уплате штрафа;

- действующую медицинскую справку о состоянии здоровья.