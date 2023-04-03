Перед грозой 1 Алесь Чайчиц

3.04.2023, 15:02

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Алесь Чайчиц

Почему заявления Лукашенко и Путина уже никого не пугают.

Ядерное оружие может (и могло) быть размещено в Беларуси в любой момент и без публичных заявлений Путина и Лукашенко. Оно могло (и может) быть использовано с белорусской территории в любую минуту.

А если очень надо «подставить» Лукашенко и Беларусь (хотя какой в этом смысл, кто в это поверит?), было бы достаточно перерисовать на самолете российские красные звезды на лукашенковские, почти такие же. Так что здесь у нас собака, которая лает, но пока что не кусается.

Лукашенко в своем обращении в пятницу не сказал ничего нового, только еще раз выступил ретранслятором российского страха перед будущим украинским контрнаступлением. Вместе с тем он повторил уже привычные оскорбления в адрес Запада и путинские «ядерные» угрозы, которые тоже уже не удивляют и почти не пугают.

Весь наш регион замер в ожидании обострения войны. В удушающем нервном ожидании, — таком же, как затхлые неинтересные обращения Лукашенко к «городу и миру».

Как душной рутиной остается лукашенковское давление на белорусскость в Беларуси: что они сделают с памятником Ларисе Гениюш в Зельве? Когда они окончательно запретят белорусский язык и любые проявления нерооссийскости? И, что немного интереснее: ради Лукашенко стараются энтузиасты-белорусофобы из мелкого чиновничества, городских фриков и пропагандистов? Может быть, для кого-то более важного? Не из Москвы ли координируют их деятельность?

Безуспешно и впустую россияне пытаются захватить маленький Бахмут ценой больших потерь, с заградотрядами и другими характерными признаками российского «военного искусства». А украинцы героически защищают свой город.

Продолжает медленно идти на дно белорусская экономика: вот и Мозырский НПЗ вдруг выразил намерение прекратить производство на неопределенное время по недостоверным причинам. Это и правда модернизация силами сомнительных поставщиков и контракторов из тех стран, где Беларусь еще не под санкциями? Или клиническая смерть НПЗ после отрезания европейского и украинского рынков? А, может, консервация на случай обстрелов со стороны Украины, когда с территории Беларуси снова начнется атака на Киев или на Волынь?

Живем в страшное, душное, напряженное время.

И иногда создается впечатление, что украинский контрнаступление на юге или на востоке может начаться буквально в любой день. Украинское руководство публично говорит об «апреле-мае». Апрель уже начался. И надо осознавать, что любые околовоенные публичные заявления украинского руководства либо близких к нему военных экспертов, рассчитаны в том числе (а пожалуй, прежде всего) на Россию. А значит, ради эффекта неожиданности даты, возможно, называются как можно более дальние, ненастоящие. И фраза «несколько недель» может означать «несколько дней».

И от непредсказуемости украинского наступления Путину и Лукашенко страшнее, чем нам. Это видно по встревоженным лицам пропагандистов на передачах Соловьева и Скабеевой. По легкой панике Лукашенко в пятницу и по истерике российского Telegram после убийства пропагандиста Владлена Татарского. Им страшнее и душнее, чем нам.

Алесь Чайчиц, «Радыё Свабода»

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