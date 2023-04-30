Купили в Польше пылесос, кофемашину: на какой канал нужно ехать на таможне у белoрусов? 30.04.2023, 15:58

Эксперты ответили на самые популярные вопросы про пересечение границы.

MOST вместе с экспертами ответил на самые популярные вопросы, которые появляются в чатах про границу Беларуси и ЕС.

Можно ли по польской визе ехать через Литву?

— Да, можно. Ограничений нет, но у каждой визы есть цель выдачи, которая должна соответствовать при вопросах пограничников. При рабочей визе, какие нужны документы? Первый въезд — разрешение на работе. Второй и последующий выезд — договор на работу или новое приглашение. Документы не всегда, но спрашивают. Зависит от смены, от пограничника. Наиболее часто проверяют и отказывают во въезде без документов на границе «Шумкас» («Лоша»). При визе PBH — дополнительных документов не требуют, но могут спрашивать цель поездки.

Нужно ли польскую визу распечатывать через Польшу?

— Понятие распечатывать визу давно устарело, поэтому на польской визе можно ехать первый и любой последующий раз через Литву. Но, если у вас туристическая виза Испании, а вы на границе скажете, что едете работать в Польшу, то пограничник может отказать во въезде в страну.

Купили в Польше пылесос, кофемашину: на какой канал нужно ехать на таможне у белoрусов?

— Телевизоры, кофемашины, микроволновки, велосипеды и другие товары, которые есть в методических рекомендациях, не подлежат обязательному письменному таможенному декларированию в случае, если не превышают нормы ввоза. То, что данные товары есть в перечне методических рекомендаций, означает следующее: по легковой линии перемещаются товары для личного пользования, т.е. чтобы сотруднику таможни отнести вашу кофемашину (к примеру) к товарам для личного пользования, вы должны ввезти одну единицу в календарный год ибо последующие кофемашины в календарном году не будут отнесены к товарам для личного пользования.

Это не значит, что вы не можете везти больше одной кофемашины в год. Можете, но с уплатой платежей по ставкам и на условиях как для юридических лиц. С товарами из МР следовать на красный коридор не обязательно, если весь перемещаемый вами товар не превышает норм. Ситуация бывает разная на границе, поэтому по ходу физическое лицо самостоятельно выбирает через какой коридор следовать. Иногда быстрее на красном самому заполнить ПТД, иногда проще подождать на зелёном, пока должностное лицо составит акт осмотра.

Можно ли отмечать польские TAX-Free на литовской границе?

— Да, можно. Обратите внимание, что литовская таможня должна поставить печать. Если вывозите польские TAX-FREE через «Тересполь», то печати не ставят.

Отметили польские TAX-Free на литовской границе, а деньги не вернулись на карточку, что делать?

— Вам нужно подойти в отделение «Технобанка» (не все отделения работают с Tax-free) с документом и они отметят через свою систему ваш чек и ждите возврат на карту. Отделения, которые работают с чеками TAX-Free.

Нужен ли техосмотр на машину при въезде или выезде через Литву?

— Для въезда в Литву нужно иметь техосмотр, проверяют очень часто. В случае отсутствия — отказ во въезде в Литву. Если возвращаетесь в Беларусь через Литву, то тоже могут проверить техосмотр, при отсутствии — штраф от 30 евро.

Нужно ли иметь польскую страховку, если закончилась белорусская при выезде из Польши или Литвы?

— Да, страховку нужно иметь, и на погранпереходе «Тересполь» её часто спрашивают, в случае отсутствия штраф 6 980 злотых, который нужно оплатить на границе. Стоимость польской OC Graniczne для белоруcских машин около 150 злотых на 1 месяц.

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