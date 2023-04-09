ВСУ «демилитаризировали» российскую РЛС «Небо-СВУ», применяемую в комплексах ПВО С-400 5 9.04.2023, 17:02

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Видео.

В соцсетях появилось видео уничтоженной российской РЛС «Небо-СВУ». Как и когда была поражена эта установка — пока неизвестно, однако некоторые OSINT-исследователи считают, что это произошло на Херсонщине.

На обнародованных кадрах можно увидеть обломки антенны РЛС и кабины управления. При этом сами элементы антенны не уничтожены – они находятся в рабочем положении.

Следует отметить, что это первая фиксация уничтоженной радиолокационной станции такого типа. Она применяется вместе с ЗРК С-400. Ранее ВСУ уже уничтожали радиолокационные станции, но для более старых систем ПВО.

РЛС 1Л119 «Небо-СВУ» - это развитие станции «Небо-СВ». Она предназначена для контроля воздушного пространства, обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей – самолетов стратегической и тактической авиации, а также малозаметных целей. «Небо-СВУ» распознает классы целей, может определять их государственную принадлежность. Станция может пеленгировать постановщиков активных шумовых помех. Она работает как в составе автоматизированных систем управления ПВО и автономно.

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