Украинские военные уничтожили редкую российскую РЛС «Репешок» 4 9.04.2023, 17:23

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Видеофакт.

Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию «Репешок».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на ОК «Север».

«Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС «Репешок» и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 - и цель уничтожена», - отмечают военные.

Добавим, что РЛС «Репешок» – это современная российская радиолокационная станция по обнаружению дронов. На вооружении в РФ – с 2022 года. По данным на январь-2023, оккупанты произвели только 11 таких станций.

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