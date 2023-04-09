В Минске Volvo сбила 10-летнего велосипедиста

В Минске Volvo сбила 10-летнего велосипедиста12
- 9.04.2023, 22:01
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Он ехал по переходу на зеленый.
Ребенок попал под колеса автомобиля в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Происшествие случилось днем 9 апреля. Установлено, что 66-летний водитель Volvo двигался по проспекту Дзержинского и при повороте направо на улицу Хмелевского совершил наезд на 10-летнего ребенка, который на велосипеде ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.