В Минске Volvo сбила 10-летнего велосипедиста 12 9.04.2023, 22:01

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Он ехал по переходу на зеленый.

Ребенок попал под колеса автомобиля в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось днем 9 апреля. Установлено, что 66-летний водитель Volvo двигался по проспекту Дзержинского и при повороте направо на улицу Хмелевского совершил наезд на 10-летнего ребенка, который на велосипеде ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

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