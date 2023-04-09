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В Минске Volvo сбила 10-летнего велосипедиста

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  • 9.04.2023, 22:01
  • 3,656
В Минске Volvo сбила 10-летнего велосипедиста

Он ехал по переходу на зеленый.

Ребенок попал под колеса автомобиля в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось днем 9 апреля. Установлено, что 66-летний водитель Volvo двигался по проспекту Дзержинского и при повороте направо на улицу Хмелевского совершил наезд на 10-летнего ребенка, который на велосипеде ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу для обследования.

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