Белстат признался, что Беларусь теряет работников 5 1.05.2023, 9:31

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Цифры просто огромные.

Беларусь продолжает стремительно терять работников. За последние два года экономика потеряла 122,2 тысячи занятых. А за три года число работающих уменьшилось на 3,7%.

К 1 мая Белстат рассказал о ситуации на рынке труда. По данным структуры, в прошлом году в нашей экономике было 4,215 млн работников. Это 45,7% от общей численности населения. Более ранние данные указывают, что в 2021 году их было около 4,3 млн человек или 46% от всего населения. Из этих данных следует, что за прошлый год белорусская экономика потеряла около 85 тысяч работников.

Если сравнить самые свежие данные — за март, когда в стране трудились 4,176 млн человек — то выходит, что за год наша страна потеряла почти 70 тысяч человек. За два года потери составляют около 122 тысячи. По сравнению с мартом 2020-го, когда в белорусской экономике трудились 4,338 млн человек, минус достигает 162 тысячи занятых. Выходит, что за три года Беларусь потеряла около 3,7% занятых.

Больше половины работающих в прошлом году были женщины (50,3%). Это естественно, учитывая, что женщины составляют 53,8% населения страны. Средний возраст работников нашей страны составляет 41,9 года. Людей до 31 года — 21,5%.

Традиционно больше всего работников в промышленности (23,8%). Следом идет сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (14,3%), потом образование (10,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (8,6%), здравоохранение и социальная защита (7,7%).

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