«Это не профсоюзы, а прихлебатели и прикорытники режима» 1.05.2023, 12:07

1,516

Лидер рабочего движения рассказал, как Беларусь встречает Первомай.

К Международному дню труда Белстат представил статистику, что за последние три года Беларусь потеряла более 150 тысяч работников.

Сайт Charter97.org попросил лидера Белорусского объединения рабочих Сергея Дылевского прокомментировать эти данные.

— Реальные цифры намного больше. Только айтишников, насколько мне известно, уехало из страны более 15 тысяч. Что касается остальных сфер жизни — здравоохранения, образования, тоже очень-очень много людей уехало.

По неофициальным подсчетам Белорусского народного трибунала, который делали около трех месяцев назад, называлась цифра в 200 тысяч человек.

— В каких сферах особенно ощутим дефицит кадров?

— Как я уже сказал — это IT, а еще производство и медицина. В Беларуси отслеживается острая нехватка медиков на всех уровнях. Медики отрабатывают контракты, а после уезжают из страны.

— Это касается больше Минска или и регионов тоже?

— Всей страны. В Беларуси сейчас медики работают за зарплаты, которые в 10 раз ниже, чем в тех же соседних Польше, Литве или Латвии.

— Затронули ли последние массовые репрессии, которые мы наблюдаем, к сожалению, в последние месяцы, белорусских рабочих?

— Да, конечно, затронули. Насколько нам стало известно, только по спискам из КГБ более 300 человек должны были быть взяты на карандаш за последние два месяца. Речь идет об увольнениях, посадках на сутки, попадании в списки «неблагонадежных». Сейчас репрессии в Беларуси затрагивают абсолютно всех.

— 1 мая принято говорить о защите прав трудящихся. Есть ли у белорусских рабочих сегодня права и что с профсоюзным движением?

— Защита прав трудящихся — это сейчас, к сожалению, не про Беларусь. Ни о каких независимых профсоюзных организациях не может идти речи. Те организации, которые пытаются защищать права трудящихся становятся вне закона, называются режимом «террористическими» и так далее.

Формирования, которые де-юре являются «профсоюзными организациями» в Беларуси, к примеру — Федеральный профсоюз Беларуси, это не профсоюзы, а прихлебатели и прикорытники режима.

К слову, Международная организация труда рассматривает применение против режима Лукашенко параграфа 33 — полной экономической блокады. Я считаю, что это был бы абсолютно действенный метод. Вопрос в том, когда его введут и введут ли вообще.

— Чтобы вы сказали белорусским рабочим в этот день?

— В Международный день труда хочется пожелать бороться за свои права. За безопасность своего труда, бороться за достойную зарплату, себя и свое будущее.