Чистый провал и позор 6 Леонид Невзлин

10.05.2023, 7:55

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Леонид Невзлин

Вся «победа» Кремля — одинокий танк T-34 и сбежавший из больницы Лукашенко.

У рашистов не задалось ни с войной, ни с парадами. К 9 мая победа у Путина оказалась одна – удалось притащить в Москву лидеров стран, входящих в ОДКБ, включая едва живого Лукашенко, который выглядел так, как будто сбежал из больницы. Одинокий танк-34, «Ярс» и «искандеры», марширующие казаки и слушатели военных академий перед «счастливым дедушкой», временно выбравшимся из бункера, — вот и вся мощь российского государства. Воздушную часть – и ту отменили в страхе перед беспилотниками.

Для Путина сегодня – день уныния. Не то, что Киев за три дня, но и Бахмут за десять месяцев к заветной дате – не взяли. Вместо победных тостов – истерики Пригожина. Если верить ему, то армия Шойгу — бежит и оголяет фланги, газпромовские ЧВК — вообще не выходят на позиции, снарядов — не дают, зэки распакованы по целлофановым пакетам. Чистый провал и позор. Ещё и Лукашенко преждевременно покинул, не остался даже на торжественный обед, говорят — по состоянию здоровья.

Рашисты, развязав войну и день за днем совершая теракты в отношении гражданского населения Украины, пытаются прикрыться той, великой победой, которую хотят присвоить. Но – никого не обмануть уже, всем стало понятно, что такое рашизм и что именно он главная угроза миру в наши дни. Вместе, помогая Украине – мы справимся и с этой бедой. Впереди – наш, общий день победы Украины и всех нормальных людей над рашизмом, а потом — новый Нюрнберг, трибунал над военными преступниками.

Леонид Невзлин, t.me

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