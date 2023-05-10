Что мы знаем о здоровье Лукашенко? 3 10.05.2023, 18:40

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О проблемах почти никогда не говорят официально.

Самой обсуждаемой темой 9 мая стало состояние здоровья Александра Лукашенко. Диктатор сидел на трибуне парада в Москве с бинтом на руке, затем не смог пройти пешком 300 метров к месту возложения цветов с другими главами стран СНГ, а потом не появился с ними на завтраке. По прилету в Минск он дошел с венком до монумента Победы, но обещанную речь не произнес — вместо него выступал министр обороны. Что именно происходит с Лукашенко — простыл ли он, страдает от артрита или имеет серьезное заболевание, — мы не знаем. И, похоже, узнаем только в крайнем случае: за последние 10 лет правления немолодого уже политика о его проблемах со здоровьем официально сообщали всего четыре раза. «Зеркало» собрало эти случаи и спросило у аналитика, почему так происходит.

Проблемы с ногами

В 2014 году Александр Лукашенко перенес операцию на коленном суставе (правой или левой ноги — неизвестно). Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила об этом 22 ноября — уже после того, как операция завершилась и стало ясно, что он в порядке.

«Причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею. Операция была плановой, но из-за плотного, насыщенного графика президента провести ее ранее не представлялось возможным», — рассказала тогда Эйсмонт.

По ее словам, после операции Лукашенко чувствовал себя удовлетворительно.

«Он находится в своей загородной резиденции. Для реабилитации понадобится 3−4 дня. Свои обязанности президент выполняет в полном объеме», — заверяла пресс-секретарь.

Операцию проводили в «лечкомиссии» — Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента, которым руководила и руководит Ирина Абельская (ее называют матерью младшего сына Лукашенко). Врач подтвердила, что операция является малотравматичной и прошла успешно.

При этом ранее Лукашенко уже оперировали левое колено. Об этом он сам рассказывал журналистам в октябре 2013 года. Но операция была намного раньше. По словам политика, еще в молодости он играл в футбол, упал на левое колено и повредил мениск. Потом, когда он уже стал президентом, участвовал в футбольных матчах на стадионе «Динамо».

«Играл уже в наколеннике, но более или менее. А дальше — хуже. Прооперировал колено, и мне стало очень больно бежать», — рассказывал Лукашенко.

Именно после этого он начал играть в хоккей (хотя футбол любил гораздо больше), потому что при мягких движениях по льду такой ударной нагрузки на колени, как при беге, нет. По этой же причине политик стал кататься на роликах, лыжероллерах.

«Вчера я пробежал 13 километров своих любимых на лыжероллерах и пошел еще играть в волейбол. А там тоже прыгать надо — как колено ночь болело, я не мог!» — признавался Лукашенко.

Возможно, со временем проблемы с коленом или коленями обострились и стали причиной сложностей Лукашенко с ходьбой. В последние несколько лет политик демонстрировал их неоднократно.

Особенно тяжело ему даются трапы самолетов. Он спускается по ним с трудом, осторожно переставляя ноги и крепко держась за перила. Подобную картину фиксировали журналисты в 2019 году, когда Лукашенко 30 сентября прилетал в Ереван на высший совет ЕАЭС:

И в 2022-м опять же в Ереване, когда он прибыл на саммит ОДКБ:

Примерно так же выглядел и спуск с трапа 5 апреля 2023 года, когда Лукашенко прилетел в Москву на высший госсовет «союзного государства». Это видео опубликовали журналисты пула российского президента.

К слову, госагентство БелТА кадры спуска вырезало, показав политика только вверху трапа, а затем сразу на земле. Пресс-служба Лукашенко вообще избегает публикации таких видео — они иногда появляются только у журналистов иностранных СМИ.

Многим запомнилось и то, как 9 августа 2021 года, через год после выборов, Александр Лукашенко по окончании «Большого разговора» спускался с трибуны, едва переставляя ноги.

Коронавирус

В разгар эпидемии коронавируса Александр Лукашенко продолжал проводить массовые мероприятия, а лечить инфекцию предлагал баней, водкой, трактором и дымом костра. Но в итоге заболел и сам. Белорусы об этом снова узнали постфактум.

На встрече с силовиками в/ч 3214 внутренних войск МВД 28 июля 2020 года Лукашенко заявил, что только что перенес коронавирус.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал политик.

Однако спустя неделю, 4 августа, когда Лукашенко выступал с посланием парламенту и народу, выглядел он неважно, и речь далась ему тяжело: не прошло и часа, как его голос стал сипеть и хрипеть, на лице выступил пот, хотя обычно политик может говорить по несколько часов подряд. К слову, послание анонсировалось на 3 августа, но потом его сместили на день позже — может быть, как раз из-за здоровья спикера.

В январе 2022 года Александр Лукашенко рассказал, что повторно переболел коронавирусом в варианте «омикрон» (когда именно это произошло, он не уточнил).

«Мы замечаем, что этот омикрон — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим омикроном — переболел. Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — рассказал Лукашенко.

Между прочим, во время своего последнего перед парадом публичного появления — а это было 5 мая на вручении наград — Александр Лукашенко также был крайне осипшим. Сразу же пошли слухи, что он снова заболел, однако официально о каком-либо ухудшении его состояния не сообщалось.

Зрение

Еще одно слабое место 68-летнего политика — зрение. Официально это никогда не комментировали, но факт подтверждается кадрами с совещаний и выступлений Лукашенко, где он держит перед собой листки бумаги с тезисами своей речи, написанными очень крупным шрифтом.

Ранее можно было увидеть Лукашенко и в очках, но крайне редко. Политик показывался в очках в апреле 2020 года, когда на совещании зачитывал статистику по коронавирусу в Беларуси.

Однако очками Лукашенко начал пользоваться намного раньше: этот атрибут при нем имелся уже в 2012—2013 годах, на что обращал внимание блогер d_zholik. В 2016 году во время пресс-конференции Лукашенко не смог сходу прочитать статистические данные: «Мне такие документы дали, что придется надеть очки. Пожалуй, первый раз в жизни», — сказал он. Трансляция шла по радио, а уже в телеверсии этого момента не было.

Бывший видеоинженер ОНТ Михаил Максимов, работавший в президентском пуле, в начале 2022 года рассказывал в интервью «Белсату»: «Все операторы знают несколько простых установок: Лукашенко не снимать в очках, в которых он сидит на совещаниях, потому что у него слабое зрение, не снимать лысины, потому что он у нас ходит с огромной шевелюрой».

По словам телевизионщика, уже 5−7 лет назад, когда Лукашенко приезжал в поля, у него могла пойти кровь из носа, он плохо переносит жару.

«Фактически на всех личных планах видно, что Лукашенко „подкрашивают“. У него очень активная стадия купероза, когда на лице видны мелкие кровяные капилляры. Монтажист усе закрашивает», — утверждал бывший работник ОНТ. Сложности Лукашенко с ходьбой он также упоминал.

«Не дождетесь»?

Вышеперечисленные четыре случая — ковид и операции на коленях — единственная официальная информация о неладах Лукашенко со здоровьем, которую получали белорусы по крайней мере в последние десять лет. И та приходила постфактум.

В современных демократических странах обычно принято иначе: например, когда коронавирусом болел президент США Джо Байден, об этом сразу же оповестили общественность, политик ушел на самоизоляцию, а пресс-служба каждый день сообщала о его здоровье. Когда Байдену проводили операции, даже небольшие, граждан сразу же ставили об этом в известность. Ведь здоровье президента страны — вопрос национальной безопасности.

Пресс-служба политика в последние годы вообще никак не комментирует его состояние здоровья. Никаких заявлений не было сделано и после событий 9 мая, когда плохое самочувствие Лукашенко было очевидным. Даже своего прежнего «Не дождетесь!» его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в этот раз не произнесла.

Почему от белорусов скрывают состояние здоровья Лукашенко?

— Видимо, по той причине, что ничего хорошего на данный момент сообщить не могут, — констатирует политический аналитик и историк Александр Фридман в комментарии «Зеркалу».

Он напоминает, что Лукашенко пришел к власти молодым человеком — в 39 лет. Сейчас ему 68.

— Он свой образ молодого, спортивного, динамичного лидера нации продвигает с 1994 года. С возрастом это становится все сложнее, возраст и болезни и дают о себе знать. Но от этого имиджа Лукашенко отказываться не собирается, ему важно быть именно вот таким, по-прежнему динамичным и активным.

— Одновременно он, конечно же, понимает, что любые признаки слабости, физического дряхления ему, как лидеру авторитарному, да и еще в выстроенной им системе власти, где он играет основную роль — они только эту систему ослабляют. Поэтому любая информация о его недугах вовне не выходит. Все, что мы знаем о состоянии здоровья Лукашенко, — это то, что он сам периодически рассказывает публике, и те наблюдения, которые делаются на основании его фотографий, видео и остального. Но официальной информации нет, и я думаю, что ее не будет поступать в ближайшее время, — считает эксперт.

Чем эта ситуация отличается от предыдущих, когда возникали подозрения насчет здоровья Лукашенко? Как отмечает Фридман, слухи о плохом состоянии политика бытовали даже в начале нулевых, но не было каких-либо аудиовизуальных подтверждений. Он мог пропасть на какое-то время, но выводы из этого сделать было сложно, все ограничивалось слухами.

— Теперь же, с развитием технологий, Лукашенко стало гораздо сложнее скрывать свое состояние, особенно во время поездок за рубеж. В Беларуси — понятно, все просто, операторы и все медийщики, которые с ним работают, получают четкие указания, как его можно и как нельзя показывать. Но вот когда Лукашенко за границей — дело обстоит гораздо сложнее, там работают иностранные журналисты, и очень часто они снимают его в невыгодных для него позах. И контролировать это сложно.

— Сейчас мы имеем подтверждение, есть фото и видео из России, на которых Лукашенко, мягко говоря, выглядит не очень хорошо. Было и дополнительное подтверждение: да, он пришел на возложение цветов [в Минске], да, он простоял всю речь Хренина, но сам-то он не произнес ни слова. Обоснование, которое было дано, мягко говоря, неубедительное. Так что сейчас у нас по крайней мере есть видео, есть фотографии, которые показывают, что у Лукашенко не все в порядке. Тут уже не только слухи — это и отличает нынешнюю ситуацию, — говорит Фридман.

По его мнению, администрация Лукашенко не хочет открыто рассказывать, как и от чего его лечат, потому что это будет разрушать образ всесильного руководителя, каким он хочет казаться.

— У него образ лидера, который «парит надо всеми», обладает в Беларуси абсолютной властью. И в последнее время пропагандисты еще сильнее подчеркивают, что Лукашенко — эдакий подарок Всевышнего для Беларуси, который пришел и ее спас. И если вы представляете Лукашенко незаменимым, уникальным спасителем, то такой человек по определению не может быть слабым, у него не может быть недомоганий и заболеваний. Потому что в их, властей, контексте недомогания и заболевания воспринимаются не как что-то нормальное, случающееся с каждым человеком, а как аномалия и слабость.

— Сказать, что Лукашенко простужен, болен, нуждается в лечении — это показать его слабость. А в таких системах это дестабилизирующий фактор. Потому что вся система власти строится на Лукашенко. И если он не устоит, то может начаться борьба за власть, эта система начнет шататься. И в самых высших эшелонах власти это все прекрасно понимают, поэтому предпочитают скрывать и будут скрывать по мере возможности, — уверен аналитик.

Он полагает, что сейчас главной задачей властей и госмедиа будет отвлечь внимание от темы здоровья Лукашенко, перебить повестку. Для этого они будут симулировать его активность, например, рассказывать о телеграммах, которые он отправил иностранным лидерам. Важно убедить аудиторию, что политик в порядке.

— Очевидно, что эта тема неприятна для самого Лукашенко, потому что она совершенно не коррелирует с его образом. С одной стороны это человек, который каждую неделю играет в хоккей, — а тут в важнейший государственный праздник он речь произнести не смог. Это вызывает вопросы. И не только у противников Лукашенко, которые ему ничего хорошего не желают, но и у его сторонников, — отмечает Александр Фридман.

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