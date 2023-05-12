Украинский политолог: В Москве засуетились из-за болезни Лукашенко 12.05.2023, 7:53

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У России нет сценария на «после».

Стали ли Лукашенко для Украины военным преступником? Какие отношения ждут Киев и Минск после смены власти в нашей стране? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом Владимиром Цыбулько.

— В СМИ активно обсуждают тему парада на 9 мая в Москве. Как вы оцениваете ту картинку, которую нам показали с Красной площади?

— Это был не парад в имперском раздутом формате, а отработка номера, суть которого в том, что путинская элита любит ритуалы. Для них система управления государством — это не только медийное поле, но еще и сплошная ритуализация.

Они постоянно возлагают цветы к каким-то каменным или бронзовым изваяниям. Формируют календарь, который выставляет Россию в качестве «гиперуспешного» государства, хотя ни финансовые показатели, ни технологический уровень не говорят о том, что Россия входит хотя бы в топ-20 стран. Хотя она формально принадлежит к 20-ке и общий объем ее экономики составляет где-то более $1,5 триллиона (иногда насчитывают и около $2 триллионов, и даже больше). В целом же РФ по доходам на душу населения находится в глубоком конце списка. Это богатая страна бедных людей. Бедность — одна из технологий удержания россиян в подчинении.

— После парада в Москве начались проблемы со здоровьем у Лукашенко. Выдвигаются конспирологические версии, что диктатора могли и вовсе отравить. Насколько вам это видится вероятным?

— Насколько мне известно, в Москве сами засуетились, потому что у них нет постлукашенковского сценария. По крайней мере признаков существования такого сценария нет. Лукашенко казался им живучим и «вечным». Стоял вопрос, кто кого переживет — Путин Лукашенко или наоборот. Думаю, что Лукашенко был свято уверен, что он Путина.

«Новичок» ли это? Если бы Россия была уверена в том, что она продаст своему населению оккупацию Беларуси вместо выхода из Украины, то очевидно, что это был бы «Новичок».

Мне кажется, что им хочется поглотить Беларусь, но кто им даст? Реально выверенного плана поглощения Беларуси у Кремля нет. Это может быть такая спорадическая акция в стиле атаки на Крым в свое время, которая выглядела как импровизация.

Мое мнение, что те части, которые захватывали Крым, уже разбиты в Украине. Понятно, что белорусская армия — это продолжение российской. То, что Беларусь никаким образом не противилась нападению российских войск на Украину с ее территории означает, что и введению любых российских войск Беларусь вряд ли будет сопротивляться.

Важный вопрос, способны ли Вооруженные силы Беларуси противостоять России по примеру украинских или нет? В этом плане, если уровень поглощения ВС Беларуси российскими спецслужбами и армией аж слишком высокий, они полностью интегрированы, то у Беларуси проблемы.

Партизанскими методами, без хотя бы аналога украинского УНА-УНСО, противостоять невозможно.

— Украинская Рада признала белорусского диктатора причастным к депортации украинских детей. В Киеве сжигают мосты и зачисляют Лукашенко к военным преступникам?

— Я бы сказал, что канал с Беларусью окончательно не перекрыт. Хоть посол отозван, но вице-премьер-министр Украины Кубраков — это же племянник министра внутренних дел Беларуси Кубракова. Поэтому семейный канал существует.

Мне кажется, что Лукашенко зашел так далеко, что он уже не субъектный. Любая договоренность с ним будет скорректирована Москвой. На сегодняшний день с ним не о чем разговаривать. Тем более, что он не прекращает действия в пользу российского агрессора даже сейчас.

Я уже не говорю про его фигурирование по делу о похищении украинских детей. Это такая более слабая статья. Лукашенко будет фигурировать в другом деле — геноцидном уничтожении гражданской инфраструктуры Украины. За каждый взлет российского самолета с аэродрома Беларуси и объявление воздушное тревоги в Украине будет выставлен счет белорусскому режиму.

Ведь каждая воздушная тревога — это остановка экономики, убытки, которые кто-то должен покрыть. Задумывался ли Лукашенко, чем он будет их покрывать?

Лукашенко поставил белорусский народ в ситуацию, когда союзничество с агрессором будет стоить огромных компенсаций.

— Начинает ли в Украине появляться видение будущих отношений со свободной Беларусью?

— Оно уже есть. Контакты с оппозицией поддерживаются. Существует парламентская группа.

Также воины белорусских национальных формирований в составе ВСУ — частые гости парламента Украины. Они ведут постоянный диалог с украинским парламентом, здесь есть очень много наработок.

Считаю, что как раз кадровый потенциал будущей Беларуси в части публичной администрации формируется в Европе. Имею в виду будущий бюрократический аппарат, а силовой аппарат формируется в составе ВСУ.

Эти силовики подготовлены и вернутся в Беларусь как структура, которая заменит оккупационные силовые органы. Иначе назвать нынешние белорусские силовые органы невозможно. Насилие, которое организовал Лукашенко со своими силовиками над мирными протестами, — это не просто преступление против человечности, а оккупационные действия.

Поэтому у Лукашенко есть еще и другой счет — от белорусского народа, который он оплатить не сможет, он прекрасно это понимает.

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