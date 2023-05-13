Падение авиации в Брянской области: в Сети обнародовали момент попадания ракеты в вертолет 2 13.05.2023, 19:30

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Российские военные самолеты и вертолеты упали почти одновременно.

В Брянской области в субботу, 13 мая, недалеко от украинской границы, были сбиты сразу четыре российских воздушных судна. В Сети появилось видео Telegram-канал российского издания Mash опубликовал видео момента попадания ракеты в один из вертолетов.

«Момент попадания ракеты в вертолет над Клинцами. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, вероятно от ЗРК Панцирь. После — взрыв и падение», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в результате инцидента на земле пострадала 51-летняя женщина. На нее, вероятно, пролилось топливо. Ее госпитализировали с ожогами ног.

В субботу, 13 мая, в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских военкоров, были сбиты два вертолета Ми-8 и два российских самолета. Девять человек погибло.

Власти страны-агрессора РФ ввели в Брянской области план перехвата. Правоохранители разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению российской техники.

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