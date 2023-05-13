Эксперт озвучил возможную версию «падения» истребителей в Брянской области РФ 4 13.05.2023, 21:17

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Российская ПВО сбила свои же цели?

Российская Федерация будет разгонять версию об украинской ДРГ, объясняя падение самолетов и вертолетов в Брянской области, но эта версия маловероятна. Сбить россияне свой самолет также не могли.

- Версия о том, что российская ПВО сбила свои же цели маловероятна. Учитывая бардак, который у них происходит, они бы не стреляли по своим же целям. Во-первых, на самолетах стоят системы распознавания «свой-чужой». Во-вторых, они трекают все самолеты, когда они поднимаются с аэродромов, - отметил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, россияне будут раскручивать версию про украинскую ДРГ, но это тоже маловероятно.

- Я бы поверил, если был удар из миномета, выстрел из РПГ, но не когда речь идет о том, что надо тащить за собой ПЗРК. Это большой объект, который невозможно где-то спрятать, это надо везти какой-то грузовик и такую группу заметили бы, - объяснил эксперт.

При этом он отметил, что есть еще версия работы современной системы ПВО.

- Остается одна версия – работа современной системы ПВО, которая находится очень близко к государственной границе. Расстояние в 50 км реально для Patriot или IRIS-T. Эта версия исключительно теоретическая, - подытожил Нарожный.

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