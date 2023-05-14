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Белоруску задержали прямо в школе, куда она пришла на встречу с учительницей своего ребенка

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  • 14.05.2023, 13:36
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Белоруску задержали прямо в школе, куда она пришла на встречу с учительницей своего ребенка

Жительница Гомеля — мать двух несовершеннолетних детей.

Жительницу Гомеля задержали прямо в школе, сообщает местное издание «Флагшток».

Гомельчанку зовут Жанна Волкова, она — мать двух несовершеннолетних детей. По словам знакомой задержанной, милиция пришла за Жанной прямо в школу № 63, куда женщина пришла для встречи с учительницей ее ребенка 11 мая.

Сейчас Жанна Волкова находится в гомельском СИЗО. Ей инкриминируют политическую 130 статью Уголовного кодекса («разжигание вражды»).

По сообщениям СМИ, во время протестов 2020 года милиция задерживала Волкову по административным статьям.

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