Тертель ждет попыток дестабилизации ситуации в Беларуси 14.05.2023, 23:37

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Глава КГБ на что-то намекает?

Председатель КГБ Иван Тертель ждет попыток дестабилизации ситуации в Беларуси. Это прозвучало в сегодняшней программе «Неделя» на телеканале СТВ.

Тертель видит противника в «коллективном Западе», который, по его мнению, пытается изменить геополитический расклад в регионе.

«Поэтому расслабляться не следует. Мы ждем попыток. И не только ждем, а знаем конкретные цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в нашей стране в ближайшее время. Спонсоры на них давят, спонсоры требуют акций, терактов, дестабилизацию ситуации. Их не устраивает, что сейчас происходит – спокойная обстановка в нашей стране, мирный труд. Есть, конечно, проблемы у любой страны. Но мы эти проблемы решаем. И это очень раздражает тех, кто хотел бы ситуацию поменять», – заявил он.

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