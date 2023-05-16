С аэродрома «Мачулищи» на «Осовцы» прилетели пять вертолетов Ми-24 ВВС Беларуси 4 16.05.2023, 17:26

4,326

иллюстративное фото

Авиационную активность заметили и в «Барановичах».

На территории Беларуси 15 мая наблюдалась военная авиационная активность на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи» и «Осовцы». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76668).

С аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Осовцы» прилетели 5 вертолетов Ми-24 ВВС РБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».