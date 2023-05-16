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С аэродрома «Мачулищи» на «Осовцы» прилетели пять вертолетов Ми-24 ВВС Беларуси

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  • 16.05.2023, 17:26
  • 4,326
С аэродрома «Мачулищи» на «Осовцы» прилетели пять вертолетов Ми-24 ВВС Беларуси
иллюстративное фото

Авиационную активность заметили и в «Барановичах».

На территории Беларуси 15 мая наблюдалась военная авиационная активность на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи» и «Осовцы». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-76668).

С аэродрома «Мачулищи» на аэродром «Осовцы» прилетели 5 вертолетов Ми-24 ВВС РБ.

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