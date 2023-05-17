Болезнь Лукашенко: что едва не убило диктатора 1 17.05.2023, 8:52

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Показанная Эйсмонт мумия в погонах подтвердила репутацию «живого трупа».

Состояние здоровья Лукашенко вызвало настоящий ажиотаж в СМИ. В сети даже возникают предположения, что белорусского диктатора могли отравить. Это может изменить баланс сил не только в Беларуси и России.

Диктатора впервые за многие годы не было на важных для режима мероприятиях. «24 канал» проанализировал, что могло произойти с Лукашенко, какая болезнь преследует его.

Что известно о состоянии Лукашенко

О том, что самопровозглашенный правитель Беларуси едва стоит на ногах, мир узнал еще 9 мая 2023 – тогда его спешно вытащили из Минска и притащили в Москву на жалкий парад с винтажным танком Т-34.

Это была агония не только Лукашенко, но и самого Путина. заранее на это шоу готовился ехать только лидер Кыргызстана Жапаров – о визите была объявлена заранее и даже была сформирована официальная программа. Остальных лидеров «нагнали», как российских бюджетников, не имеющих собственной воли и лишенных каких-либо прав. Все было обставлено с такой спешкой, что у гостей даже не было времени на традиционный для встреч с Путиным «карантин».

Но даже среди этих жалких путинских невольников-сателлитов Лукашенко выглядел, мягко говоря, не слишком свежо. Он, словно Гарольд из популярного мема, скрывал гримасу боли на лице, не мог идти сам и 300 метров – к вечному огню его единственного везли на электрокаре (это напомнило «гонки на лафетах» 80-х годов прошлого века).

Позже, анализируя фото Лукашенко с парада, на его руках увидели то ли бинты, то ли тейпы (такие ставят обычно после капельниц).

Эти аксессуары сделали Лукашенко похожим на Элвиса, которого в предсмертном состоянии тянули на концерт по приказу жадного продюсера, или просто на перебинтованную ненадлежащим образом мумию.

Впервые без речи по случаю Дня победы

Репутацию «живого трупа» Лукашенко подтвердил совсем скоро – он не стал задерживаться в Москве даже на завтрак, не произносил речей (чего не пропускает и очень любит), а стремительно улетел домой, в аэропорт его везли в сопровождении кареты скорой.

Правда, и там не отсвечивал – впервые за 29 лет (за все время своего правления) он не произнес речь по случаю Дня победы. вместо него это делал министр обороны Хренин, а Лукашенко вместе с сыновьями стоял по обе стороны.

Через несколько дней вместо Лукашенко традиционно речь от его имени на Дне государственной символики Беларуси произносил премьер-министр Роман Головченко.

Ужасное состояние Лукашенко скрывать стало невозможно, проблемы подтвердили «старшие товарищи» из Москвы. Известный российский депутат Затулин заявил, что диктатор действительно болен.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, считал своим долгом приехать в Москву, а затем вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе – вот и все», – заверил Затулин.

В то же время в Кремле коротко заявили, что из Минска не поступало официальных сообщений о состоянии здоровья белорусского диктатора. Спикер Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что «в этом вопросе лучше руководствоваться официальными заявлениями белорусских властей».

Что произошло с Лукашенко – версии и предположения

Первый вариант, приходящий в голову, – кто-то хотел «откосить». Или так не хотел ехать на парад позора в Москву, что выдумал себе болезнь.

Но эта шутка уж слишком затянулась и работает против репутации «совкового мачо», которую десятилетиями старательно выстраивал Лукашенко. Выходит, что диктатор действительно болен, но заболел внезапно. Еще месяц назад он эффектно ездил чаевать к Путину, а затем принимал у себя коллегу из так называемой «ДНР» Пушилина. Тогда это был обычный Лукашенко, а не развалюха-мумия образца мая 2023 года.

Лукашенко уже 68 лет – это тот возраст, когда здоровье может преподносить неприятные сюрпризы. К примеру, почти ровесник белорусского диктатора – президент Южного Судана Салва Киир в декабре прошлого года «наделал в штаны» во время исполнения национального гимна, а 70-летний Путин уже не может просидеть за столом более 10 минут и пытается сломать его, чтобы хоть как-то унять боль.

В настоящее время многочисленные эксперты ставят Лукашенко дистанционные диагнозы. говорят о Covid-19, последствиях хронических проблем с коленом и спиной, а также других болячках. С начала мая Лукашенко резко ограничил свой график и минимизировал «выходы в свет». Теперь же диктатор просто исчез. Ходят слухи, что он постоянно находится в больнице.

Хотя уже 15 мая Лукашенко якобы поработал в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. В подтверждение тому белорусские пропагандисты показали новые фото и даже видео, на которых министр обороны Беларуси Виктор Хренин приветствует Лукашенко.

Лукашенко пока живой. Но выглядит не очень pic.twitter.com/4LiIZAqZg1 — IanMatveev (@ian_matveev) May 15, 2023

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