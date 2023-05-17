Наша галактика имеет совсем другую форму: что выяснили ученые 17.05.2023, 15:29

Новое исследование предполагает, что наша галактика выглядит совсем по-другому, чем предполагалось ранее.

Согласно опубликованному в издании Astrophysical Journal исследованию, Млечный Путь имеет совсем другую структуру, чем до этого предполагали астрономы. Оказывается, что наша галактика имеет в два раза меньше спиральных рукавов, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Млечный Путь является спиральной галактикой с перемычкой, которая представляет собой центральный регион галактики с большим скоплением звезд. Именно из перемычки исходят спиральные рукава, наполненные разными космическими объектами. Эти громадные структуры закручиваются по спирали вокруг центра галактики, откуда и взялось название спиральные галактики.

Сейчас считается, что большинство спиральных галактик имеют два основных спиральных рукава, которые выделяются больше всего в структуре галактики, и из них расходится много более мелких рукавов. Но нашу галактику традиционно считают спиральной галактикой, имеющей четыре основных спиральных рукава:

- два более крупных — рукав Центавра и рукав Персея;

- два меньше размера — рукав Наугольника и рукав Стрельца.

О чем это говорит? Это говорит о том, что Млечный Путь должен быть уникальной галактикой, что отличает его от остальных спиральных галактик.

Авторы нового исследования провели большую работу по анализу многолетних данных наблюдений за нашей галактикой, чтобы лучше понять, какую же на самом деле имеет форму и структуру Млечный Путь. И их открытие может полностью изменить все представление о нашей галактике.

Астрономы использовали данные космического телескопа Gaia, который занимается составлением карты Млечного Пути, а также телескопов, расположенных на Земле. Они проанализировали местоположение самых горячих и массивных звезд, а также провели изучение сотен рассеянных звездных скоплений, чтобы получить максимально точные данные о спиральных рукавах Млечного Пути.

В результате ученые предложили теорию, что на самом деле Млечный Путь, как и остальные спиральные галактики, имеет не 4, а всего 2 рукава, выходящих из центральной перемычки галактики.

Ученые считают, что два самых внутренних рукава нашей галактики, рукав Наугольника и рукав Стрельца, являются главными рукавами, а из них исходят внешние рукава – рукав Центавра и рукав Персея. То есть по факту, как считают авторы исследования, вместе они образуют только две структуры. Также астрономы предполагают, что на краю нашей галактики расположены отдельные рукава неправильной формы, которые никак не связаны с перемычкой.

Ученые пришли к выводу, что разделение основных рукавов нашей галактики на несколько частей могло произойти из-за столкновения Млечного Пути с другими галактиками, а возможно даже со скоплениями галактик. Авторы исследования резюмируют, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту теорию.