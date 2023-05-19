«Невесту вернули через полтора часа всю в слезах» 19.05.2023, 9:01

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Профессиональный тамада рассказал о том, что происходит на белорусских свадьбах.

Потомственный ведущий – так можно описать Виталия Благо. За 11 лет работы он провел более 1000 торжеств. Проводил свадьбы для маргиналов и звезд, женил одного и того же мужчину 4 раза, наблюдал свадебную драку «стенка на стенку». Говорит, что точно знает, как должна выглядеть идеальная формула успешного мероприятия. Как не опозориться с ведущим для знакового праздника и сколько стоят такие услуги?

Об этом Виталий рассказал Myfin.by.

«Ведущий не приехал, пришлось мне…»

– Все началось с отца. Школьником я ездил с ним на мероприятия: помогал носить аппаратуру, был у него звукооператором. Параллельно учился в музыкальной школе – осваивал аккордеон. Даже добился в этом успеха: несколько раз становился лауреатом республиканских конкурсов. Потом поступил в музыкальный колледж им. Глинки.

С 15 лет начал ездить на свадьбы вместе с другими ведущими – продолжал работать ди-джеем и выступал как артист, играя на аккордеоне. У ведущих был на хорошем счету, поскольку мне нравилась работа и больших денег за нее я не требовал. Вот так на свадьбах проходили все мои юношеские выходные.

Однажды, когда мне уже исполнилось 18 лет, мы, как обычно, приехали на свадьбу. Я поставил аппаратуру, в зале собралось 100 человек, столы накрыты, а ведущий не приехал.

Что оставалось делать? Я взял микрофон и отработал свою первую свадьбу ведущим.

Получилось неплохо. С тех пор я и провожу праздники – уже 11 лет. Реализую себя в профессии – это самый большой плюс.

Люблю свою работу: две недели в отпуске – и уже начинаю скучать. Кроме того, к плюсам я бы отнес следующее:

Постоянно находишься в радостной атмосфере, где люди настроены на отдых.

Медийность. Меня запоминают люди. Круг знакомых постоянно растет. Были случаи, когда мои клиенты даже «вытаскивали» меня из сложных ситуаций.

Сам себе хозяин. Никто не уволит. Могу, например, спланировать отпуск в любой момент и улететь отдыхать.

«Старания и вовлеченность хорошо оплачиваются»

– Я не могу себе позволить скупать недвижимость и ездить на дорогих авто. Но мой бизнес приносит доход, достаточный для того, чтобы хорошо жить в рамках одной страны, позволить себе практически любой отпуск 2 раза в год, иметь собственное жилье.

Оплата работы ведущего варьируется в зависимости от раскрутки и опыта.

Цены за проведение одного мероприятия у ведущих – от 100 до 3000 белорусских рублей.

Если брать за основу более-менее хорошего ведущего, не сильно раскрученного и любящего свою работу, то цена будет в среднем 1500 руб. за работу на одном мероприятии.

«Вернули невесту через полтора часа, всю в слезах»

Минусы в профессии я назвать затрудняюсь, слишком уж люблю свою работу. Ну, разве что иногда забывают покормить на праздниках. Такое бывает. Шучу, минусы конечно же есть, как и в любой работе.

Один из минусов – это постоянный стресс. Нужно постоянно выходить из всяких сложных и форс-мажорных ситуаций и делать это максимально незаметно. Это очень выматывает.

Вы даже не представляете, сколько у меня было треш-историй. Расскажу о самых запомнившихся.

Как-то позвонила мама невесты и попросила провести свадьбу. Было это за 4 дня до самого мероприятия. Нужно было приехать к центральной церкви в их городе. Я отправился в Сморгонь. Нашел центральную площадь и церковь, но гостей нигде видно не было. Вдруг раздается звонок: «Виталичек, вы где?».

Говорю: «Я в Сморгони, около церкви». И слышу в ответ: «Виталичек, но мы же в Смиловичах».

На этой фразе у меня все внутри оборвалось. Оказывается, я находился примерно в 120 километрах. Не знаю, сколько я тогда гнал на машине. Но приехал ровно в тот момент, когда гости заходили в банкетный зал. Я всегда приезжаю на мероприятия заранее, и только это спасло меня в тот день.

А еще была история, когда меня на свадьбе били. Сильно. Вчетвером.

Потом оказалось, что «немного» выпившие гости в темноте на выходе из заведения перепутали меня с другим приглашенным парнем.

Было и такое, что на другой свадьбе родственники жениха украли невесту. Не по сценарию. Ее просто посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Вся свадьба пыталась до нее дозвониться. Мероприятие пошло под откос. Вернули невесту лишь через полтора часа, всю в слезах. Смешно было только тем гостям, кто украл невесту.

Несколько лет я ездил по таким свадьбам с «интересными» историями. Прошел огонь, воду и медные трубы в этой профессии.

Сейчас уже такие истории не случаются. Может, из-за прайса, может, образ не под формат такой категории людей. Как бы то ни было, сейчас работаю с адекватными интеллигентными заказчиками. Хотя в принципе никому и не отказываю в проведении свадеб.

«Нет смысла открывать ИП – только больше платить»

В бизнесе, естественно, присутствует сезонность. С июня до конца сентября тепло, люди хотят отмечать свадьбы. Мероприятия идут как на конвейере. Декабрь – время корпоративов. Все остальные месяцы – это редкие работы, которые, как правило, высоко не оплачиваются.

Скажу в целом про рынок. В плане зарплат у ведущих, как и у артистов, потолка и пола нет.

Знаю фотографа, который ездит на свадьбы за $1500. А есть такой, кто за день работы берет $20.

В среднем ведущий, диджей и аппаратура (минимум, на чем можно провести праздник) обойдутся в июне в $700, а в феврале такое же мероприятие будет стоить $500. Люди жениться и выходить замуж меньше не стали, и стоимость услуг осталась такой же.

А вот налоги увеличились в два раза. Сегодня ведущий может работать как физлицо и платить налог 500 рублей в месяц. Также может зарегистрироваться в качестве ИП, но смысла в этом нет – придется платить еще больший налог и ФСЗН.

«Кому-то нужен классический тамада с женой на пульте»

Я знаю, что есть такая категория людей, которым нужен «классический» тамада с женой на пульте. Семейная пара будет весь вечер петь вживую, проводить конкурсы с воздушными шарами, бутылками и переодеванием в выцветшие от старости костюмы. На такой формат спрос есть.

Помню, коллеги по цеху прислали мне видео со свадьбы. Действие происходит около полуночи, ведущие объявляют танец отца и невесты. Зал уже полупустой, часть гостей на курилке. Играет плаксивая песня. Папа, конечно, к этому времени уже выпивший: еле держится на ногах. Такой вот сюрреализм. А все потому, что ведущий неправильно выстроил сценарий. Причем он даже не понимает, что портит людям свадьбу.

Более того, смотрю, что и невеста отвешивает крутой комментарий под постом этому ведущему. Говорит: «Какой вы хороший ведущий, всем советую».

То есть даже гости не понимают, что ведущий не профессионален. Да и откуда им знать, если они первый раз на свадьбу пришли.

Ну да, был танец папы и невесты в полночь, может, так и нужно, думают они, – традиции ведь. Только вот люди, которые уже бывали на мероприятиях и видели хорошую организацию, понимают, где ведущий делает праздник, а где, наоборот, портит его.

В моем понимании свадьба – это современный вечер в интеллигентной атмосфере. Ведущий – выдержанный, галантный человек, который знает, как управлять публикой так, чтобы всем было комфортно. И вся свадьба следует по продуманному, заранее оговоренному с женихом и невестой сценарию, естественно, с импровизацией.

Красные флаги

Вот мой топ-3 красных флагов, которые свидетельствуют о том, что ведущий не справляется со своей ролью.

Нездоровая настойчивость.

Представьте: вы сидите, кушаете, и вдруг вас в приказном порядке вызывают на сцену, чтобы произнести тост или участвовать в конкурсе. Человек ошарашен, пытается в голове сформулировать хоть какую-то мысль или срочно найти причину, чтобы его оставили в покое.

Опрашивать людей и приглашать на сцену можно только тех, кто по своему желанию хочет сказать тост. А участие в конкурсах лучше мотивировать подарками в виде сертификатов на какие-то услуги. Людей всегда хватает.

Приведу пример, как можно «заставить» гостей читать рэп на сцене. Я делаю объявление: «Уважаемые гости, наши молодожены приготовили для вас чумовые подарки, и сегодня мы будем их разыгрывать. Прямо сейчас вы сможете забрать один из подарков с собой. Кто из вас знает стих на память?»

Как правило, из 60 человек находится хотя бы 4 подходящих кандидата. Они выходят на сцену и уже расположены к тому, чтобы выступить. Далее я говорю, что диджей поставит рэперский бит и им нужно постараться вложить в него свой стих. И вот они уже читают рэп. Это смотрится максимально позитивно и весело. Вот вам и импровизация, завуалированная в веселый конкурс для всех. Представьте, что было бы, если бы я просто выдернул из зала людей и заставил их читать рэп на сцене.

Слишком много ведущего.

Бывает так, что ведущий излишне пыжится, перетягивает на себя все внимание. Он не понимает, что находится на празднике молодоженов, а не на собственном концерте. Дружище, люди и без тебя отдохнут – соберутся в ресторане, покушают и пообщаются. Ты не главный элемент здесь. Твоя работа лишь направлять и поддерживать обстановку по сценарию, который уже одобрили молодожены.

Заезженный сценарий.

На свадьбе много традиций. Например, будут бросать букет невесты, зажигать семейный очаг, собирать деньги на мальчика и девочку. Соблюдать традиции в некоторых случаях, конечно, нужно. Но я был бы нулевым ведущим, если бы вел современную свадьбу по старым канонам. Люди хотят уникальную свадьбу, так, чтобы было «не так, как у всех». Я своим клиентам предлагаю новые версии старых традиций и их вариации. Всегда предлагаю апгрейдить уже устоявшиеся традиции и моменты, ведь все должно быть в ногу со временем.

Например, не нужно с невесты зубами снимать подвязку. Давайте вызовем на сцену холостяков и дадим им силомер, который нужно сжимать. Самый сильный холостяк получит от жениха майку с надписью «Ты следующий». Для любой традиции можно придумать массу вариаций.

Гаджеты и инновации на свадьбах

Я использую много гаджетов.

Например, у меня есть профессиональный алкотестер, который обошелся мне в полторы тысячи долларов. В конце свадьбы гости дуют в девайс, и вся свадьба на большом экране видит, кто сколько набрал.

Также использую специальную приставку, за которой ездил в Польшу. Она позволяет проводить на сцене конкурсы с дополненной реальностью. На экране перед гостями появляются боксерские груши, и участники конкурса нокаутируют груши, пока они не «разлетятся».

Применяю браслеты с датчиками движения. Команда пожилых и молодых людей танцуют под трек своей молодости, затем на экране выводится информация, кто сделал больше движений.

Также использую телефоны и программы вроде Kahoot. Гости с помощью телефонов отвечают на вопросы викторины.

Для написания постов иногда пользуюсь ChatGPT. В нем же взял идею для видеоролика.

А вот со сценариями свадеб чат все равно не поможет. На мой запрос ChatGPT выдал сценарий, по которому я работал еще лет десять назад. В интернете классной информации по моей сфере нет. Фишки для ведущих продаются на платных курсах либо рождаются в головах у специалистов, и они авторской информацией не делятся.

Как выбрать ведущего на свадьбу и не разочароваться?

Во-первых, обязательно просмотрите профиль кандидата в соцсетях. Если аккаунт плохо ведется, нет вовлеченности людей, мало лайков и комментариев, нет видео со свадеб, то вряд ли ведущий идет в ногу со временем. Следовательно, и в программе у него будут косяки. Потому что если ты развиваешься, следишь за трендами, знаешь, как должен выглядеть крутой ведущий, то будешь вести соцсети. Если ты не можешь Instagram настроить или нанять для этого специалиста, то вряд ли сможешь круто обыграть современную фишку в сценарии.

Далее настаивайте на личной встрече. Не на видеосвязи онлайн, а именно на офлайн-контакте. Так вы сможете посмотреть, как человек выглядит, разговаривает, жестикулирует. Если вам ради ведущего лень выехать в кафе, то зачем вам вообще проводить свадьбу? В конечном счете этот человек будет вести ваш самый главный праздник в жизни.

На встрече нужно задавать вопросы. Первое, вы должны спросить про ход программы. Ведущий должен предложить вам варианты или сгенерировать идею на месте по вашему запросу. Если он вам предложит только одну топорную идею, то, скорее всего, у ведущего заезженный сценарий, по которому он двигается уже несколько лет.

Далее попросите, чтобы ведущий показал на видеопримеры того, как он проводит конкурсы. В заключение, пусть он (или она) расскажет о своих преимуществах перед другими.

Если по трем пунктам у вас сложится хорошее впечатление, то смело берите этого человека.

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