«Много ракет, очень слышно»: в Мариуполе прогремели новые мощные взрывы

«Много ракет, очень слышно»: в Мариуполе прогремели новые мощные взрывы1
- 20.05.2023, 12:11
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Удары дальнобойными ракетами были нанесены и по российским войскам в Токмаке.
В субботу утром, 20 мая, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы, передает «Главред».
Город был атакован «дальнобойными ракетами», сообщают пропагандисты РФ.
Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ «c северо-запада».
В мессенджерах местные жители пишут о громких взрывах в Мариуполе.
«Левый очень слышно»;
«Ильича тоже слышно»;
«Отдаленный звук самолета и сейчас так же»;
«Много ракет на Мариуполь».
Кроме того, в Сети также опубликованы сообщения о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.
На записи отчетливо слышны звуки раздающихся взрывов.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером в результате ракетного удара по Мариуполю была ликвидирована база со 150 россиянами и ПВО РФ.