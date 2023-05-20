«Много ракет, очень слышно»: в Мариуполе прогремели новые мощные взрывы 1 20.05.2023, 12:11

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Удары дальнобойными ракетами были нанесены и по российским войскам в Токмаке.

В субботу утром, 20 мая, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области прогремели мощные взрывы, передает «Главред».

Город был атакован «дальнобойными ракетами», сообщают пропагандисты РФ.

Отмечается, что якобы удар был нанесен ВСУ «c северо-запада».

В мессенджерах местные жители пишут о громких взрывах в Мариуполе.

«Левый очень слышно»;

«Ильича тоже слышно»;

«Отдаленный звук самолета и сейчас так же»;

«Много ракет на Мариуполь».

Кроме того, в Сети также опубликованы сообщения о взрывах, прогремевших в оккупированном РФ Токмаке Запорожской области.

На записи отчетливо слышны звуки раздающихся взрывов.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером в результате ракетного удара по Мариуполю была ликвидирована база со 150 россиянами и ПВО РФ.

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