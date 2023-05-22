Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников

22.05.2023, 15:26

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Власти решили спрятать волну банкротств.

В Беларуси уже длительное время применяется практика объединения государственных холдингов. Это означает, что эффективные предприятия, которые все еще пытаются сохранить свою деятельность, принимают к себе неэффективные организации, чтобы снизить количество банкротств, которых на данный момент по официальным данным уже более 150.

В общем, объединение предприятий имеет смысл в разумных пределах, когда присоединяемые компании могут принести прибыль, а не просто жить за счет более успешных. Однако ситуация, которая развивается сейчас, требует внимания. В этом году несколько холдингов Министерства промышленности планируют объединиться к 1 октября 2023 года. Например, «Коралл» и «Промпечать» из Гомеля присоединятся к холдингу «Интеграл», «Электроаппаратура» будет включена в холдинг «МЭТЗ им. В.И. Козлова», а «Березинское» станет дочерней компанией производителя холодильников и стиральных машин «Атлант». «Гомельский завод станков и узлов», «СтанкоГомель» и «Вистан» также станут частью участников «МТЗ-Холдинга». Кроме того, с 1 декабря 2022 года Минский завод имени Октябрьской революции (МЗОР) стал частью холдинга БЕЛАЗ.

Интересным случаем является объединение «Гомельского радиозавода» с холдингом «Гомсельмаш» в январе. Раньше завод выпускал продукцию исключительно для военных нужд, относясь по сути к военно-промышленному комплексу. В последнее время там занимались не только ремонтом техники, но и производством и продажей запасных частей и принадлежностей для различного вооружения. Есть сведения, что предприятие теперь работает на российский ВПК, помогая оккупационным войскам в Украине.

Можно ли считать такую практику показателем успешной экономической работы режима Лукашенко? На самом деле это лишь видимость сокращения числа банкротств на бумаге, но на практике она увеличивает кредитную нагрузку на работоспособные предприятия, создавая новые кризисные риски. Если посмотреть на долю предприятий, подвергающихся санации, то 64% из них относятся к промышленности. И даже эта цифра получена за счет паразитирования неуспешных предприятий за счет более успешных. Вспоминается одно из ключевых обещаний Лукашенко, высказанное еще в 1994 году в предвыборных выступлениях – «запустить заводы».

Такая практика создает реальные угрозы экономике страны. Вместо того, чтобы стимулировать развитие конкурентоспособных предприятий, режим Лукашенко выбирает краткосрочные решения, присоединяя неэффективные компании к успешным, что в конечном итоге подрывает их финансовое положение. Это также затрудняет инновации и развитие новых отраслей экономики, так как средства и ресурсы направляются на поддержку устаревших и нерентабельных производств.

Следует отметить, что реформы и структурные изменения в экономике необходимы для обеспечения устойчивого и эффективного развития Беларуси. Это включает в себя создание благоприятного бизнес-климата, содействие инвестициям, развитие инноваций и поддержку конкурентоспособных предприятий. Только такая политика может способствовать росту и процветанию страны в долгосрочной перспективе.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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