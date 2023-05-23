Путина начинают бить его же оружием1
- Дмитрий Зотиков
- 23.05.2023, 9:07
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Тактика набегов на российскую территорию может быть признана крайне успешной.
Несколько десятков человек могут произвести потрясающий эффект на сопредельной территории и потом спокойно уйти на базу. Там закупиться в Военторге и снова атаковать, но уже в другом месте.
Путина начинают бить его же оружием. Кто там бегает по лесам, какие-то зеленые человечки. Плюс беспилотники, которые показывают крайнюю эффективность.
Но если шухер можно навести в Белгороде, то жителям и других пограничных или даже отдаленных городов можно начинать напрягаться.
Украина нащупала слабое звено и уже своего не упустит. А Крым? Крым потом можно будет поменять на Белгород и Ростов. Вовсе не обязательно будет лезть в него через Перекоп.
Так что сама идея создания некой Русской армии может оказаться весьма плодотворной. И никакие зубы Дракона, очередная, глупая фантазия российских властей, помешать уже не смогут. Дракон оказался беззубым, а теперь даже еще и смешным. А кому нужен Дракон, над которым смеются?
Дмитрий Зотиков, Telegram