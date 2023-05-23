ВСУ затрофеили редкий бронебойный снаряд «Манго» 23.05.2023, 14:02

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Такие снаряды поступают на вооружение российских таков в очень ограниченном количестве.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко показал распаковку украинскими военными редкого трофейного 125-мм танкового выстрела «Манго».

Советский БПС «Манго» был принят на вооружение в 1986 году. Его бронепробиваемость составляет 220/60°. Даже БПС «Мано-М» отстаёт в 1,5 раза по бронепробиваемости от DM-43 и М-829А2.

Данные боеприпасы не способны пробить лобовую проекцию М1А2 Abrams и Leopard-2А6, но весьма неплох для пробития советской и постсоветской линейки Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

Важно то, что на вооружение российских танков такие БПС поступают в очень ограниченном количестве.

Ну и, трофеев много не бывает!

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