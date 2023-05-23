Лейтенант Нацгвардии Украины: Россияне потеряли под Бахмутом больше войск, чем имеет армия Чехии 23.05.2023, 16:32

Ситуация на Бахмутском направлении стабильно сложная.

Оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области уже почти 10 месяцев. За это время россияне понесли просто колоссальные потери, которые даже представить сложно.

Об этом «24 Каналу» рассказал лейтенант батальона Нацгвардии Украины «Свобода» Роман Конон. По его словам, ситуация на Бахмутском направлении стабильно сложная. Однако с июля 2022 года потери России в Бахмуте составляют более 100 тысяч личного состава.

Сюда входят как уничтоженные, так и раненые оккупанты. Если сравнивать, то это больше, чем войско Чехии или вообще больше за среднестатистическую армию в Европе.

- Они заявляли много раз о захвате Бахмута. Ставили разные дедлайны. Эти пустые заявления не подтверждались. Они несли огромные потери и крах, – рассказал Конон.

Как отметил военный, одна из самых больших проблем на Бахмутском направлении – наличие у оккупантов большого количества артиллерии и мобилизационного ресурса. Они не жалели ни город, ни собственных военных.

- Бахмута и соседних населённых пунктов в принципе не существует. Там просто выжженная земля. Они не жалели снарядов. Ни о каком снарядном голоде речь не шла. Дома иногда падали как домино, – заметил Конон.

Тактика россиян в Бахмуте была неизменной. Они накрывали артиллерией условный «квадрат» размером в квадратный километр, а затем кидали своих в «мясные штурмы». Бывали и случаи, когда оккупанты попадали артиллерией в свои первые эшелоны, пытавшиеся атаковать украинские позиции.

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