В Молдове пообещали арестовать Путина по ордеру МУС 23.05.2023, 18:12

Об этом заявила президент страны.

Молдова обязалась арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

На вопрос журналиста, арестуют ли Путина в Молдове по ордеру Международного уголовного суда Гааги, Санду ответила: «Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и будет уважать решение суда».

Молдова ратифицировала Римский статут, на основе которого организован МУС, в 2010 году и признала юрисдикцию Международного уголовного суда. Документ подписали 137 стран, а ратифицировали 123. Однако Россия не признает его юрисдикцию.

В то же время Путину закрыли въезд в Молдову. Премьер-министр республики Дорин Речан ранее говорил, что российского президента внесли в некий непубличный черный список. По его словам, список достаточно длинный. «Владимир Путин также включен в него», — подчеркнул молдавский премьер.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей на подконтрольные России территории, что квалифицируется как военное преступление. Власти нескольких стран публично обязались арестовать Путина по ордеру МУС, в том числе ЮАР, Германия и Австрия.

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