Данилов: События в Белгородской области могут повториться в других регионах РФ 1 23.05.2023, 22:20

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО анонсировал рейды в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что рейды «РДК» и легиона «Свобода России» могут повториться в Брянской, Курской, Воронежской и других областях России, передает «Новое время».

В эфире телемарафона, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать подобных событий в других областях России, Данилов сказал до победы Украины «это будут постоянные процессы».

«Брянская, Курская, Воронежская область, другие территории не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, категорически против того режима, сложившегося последние 23 года на территории России, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты», — сказал Данилов.

Накануне легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

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