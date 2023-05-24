В Кремле полная растерянность 2 24.05.2023, 8:06

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Руководство РФ и лично Владимир Путин оказались в идиотском положении.

В российских СМИ появилась информация о том, что российские добровольцы зашли в очередной населенный пункт Белгородской области - в Богун-Городок.

Как отмечают наблюдатели, дальнейшие действия российских повстанцев будут зависеть от оперативной ситуации.

«В РДК (Русский добровольческий корпус — ред.) и легионе «Свобода России» состоят российские граждане, которые ведут борьбу против оккупационного режима Путина, который уже стал явной марионеткой Китая. Аналогично можно охарактеризовать и Лукашенко. Действия российских добровольцев следует рассматривать именно как разведку боем. Они зашли на территорию противника, а далее уже в зависимости от ситуации и ответных действий кремлевских оккупантов они будут принимать решение – оставаться на занятой территории, двигаться дальше или отходить за границу Украины под прикрытие ВСУ», - отметил в комментарии «Апострофу» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Кремлевское руководство и лично Владимир Путин оказались в идиотском положении. Начиная с того, что они врали российскому населению о том, что «спецоперация идет по плану» и «войны не будет на российский территории» и завершая бодрыми заявлениями о том, что «идет зачистка от диверсантов», хотя бойцы РДК и ЛСР продвигаются вглубь Белгородской области.

«Действия РДК и прочих российских добровольцев на территории Белгородской области – прежде всего политическая пощечина одной из основных башен Кремля во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, ведь за российскую госграницу отвечает ФСБ, а после уже военные. Путин же заверял подконтрольное население, что война точно не перекинется на территорию РФ, а теперь оказалось, что боевые действия уже в очередной раз ведутся на российской территории, но самими россиянами, которые против режима Путина», - отметил в эфире «Апостроф ТВ» военный аналитик Петр Черник.

«Глубоко обеспокоенный» Кремль

Теперь после начала операции по созданию «полосы безопасности» в Белгородской области, которую ведут легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, в Кремле усиленно продолжают делать вид, что ничего особенного как бы не происходит.

Как заявила кремлевская «говорящая голова» Дмитрий Песков, вторжение «украинских диверсантов» в Белгородскую область вызывает серьезные опасения в Кремле, и Россия предпринимает меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Какие именно меры намерены принимать российские власти, путинский пресс-секретарь не уточнил, лишь многозначительно напомнив, что правительство прилагает усилия для защиты своей территории и недопущения проникновений.

«Специального заседания Совбеза РФ из-за событий в Белгородской области не будет, к концу недели ожидается регулярное совещание Путина с Совбезом», - сообщил Дмитрий Песков.

Следом российские журналисты озвучили закономерный вопрос, напомнив о трате 10 миллиардов рублей на строительство защитных сооружений в Белгородской области и поинтересовавшись, можно ли считать проникновение РДК и ЛСР в область провалом работы по укреплению границы.

В ответ Песков выдал традиционный для таких случаев фразу о том, что якобы администрация президента РФ не занимается такими вопросами, и, соответственно, не компетентна в оценке характеристик защитных конструкций.

«В Кремле полная растерянность. Сутки повстанцы продвигаются по территории области, минобороны РФ говорит, что ситуация под контролем, а РДК и ЛСР подбираются к другим населенным пунктам. Где же Россгвардия, батальоны Рамзана Кадырова, который молчит. Затих Лукашенко и ОДКБ в целом. Так или иначе Москва пригонит регулярные части, хотя у них катастрофа с ресурсами, попытаются заткнуть «дыру» на границе, но политическое фиаско уже ничем не загладить», - отметил в комментарии «Апострофу» военный эксперт Иван Ступак.

Около сотни повстанцев смогли навести «шороху» на территории целой области за счет собственной маневренности, эффекта внезапности, тщательного планирования, помноженное на тотальное головотяпство в РФ. Так называемая кремлевская вертикаль и путинская государственная машина на поверку оказалась огромной «потемкинской деревней» во главе с проворовавшимся старостой.

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