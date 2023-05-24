Бои в Белгородской области: почему молчит Путин Владимир Огрызко, nv.ua

24.05.2023, 8:57

Владимир Огрызко

Военные РФ так же растеряны, как Кремль и его пропаганда.

Россия вяло реагирует на ситуацию на Белгородщине, растеряна их пропаганда, и военные также растеряны, и Кремль.

Неизвестно, что там Путину вроде бы доложили, и реакции Путина нет. Это не удивляет, я уже давно говорю, что Россия вышла на свою финишную прямую — на дорогу, завершающуюся крахом и развалом.

Просто я из того поколения, которое очень четко и ясно видело, как разваливался Советский Союз, и скажу откровенно — у меня только такие ассоциации, в большей или меньшей степени.

Конечно, каждая ситуация уникальна по-своему. Нельзя найти двух одинаковых, но тенденции те же. Поэтому это, по моему мнению, называется просто неспособностью режима Путина уже управлять — когда то, что для страны должно быть темой номер один, пытаются замолчать, пытаются заговорить.

Я вчера смотрел все то, что писалось в московских пабликах, смотрел их официальные источники информации — растерянность, непонимание, что надо делать. А это признак паралича, фактически, управления. Для государства — это худшее, что может быть. Если парализуется управление, то государство постепенно начинает гибнуть.

Я говорил неоднократно и писал, что на самом деле Россия развалится по трем причинам.

— Из-за ее потенциальной демократизации (на что очень рассчитывают на Западе).

— Из-за ее деколонизации, потому что территории, из которых она сшита, являются абсолютно разными по своим экономическим, политическим и другим интересам, по своей культуре.

— Из-за ее деимпериализации. То есть это когда украинская армия наконец поставит точку в истории этой псевдо второй в мире непобедимой армии, то это произойдет так же объективно.

Так что комбинация этих факторов и будет иметь своим следствием прекращение существования этой недоимперии в нынешнем виде. С чего это начнется — вот вопрос, на который у меня, по меньшей мере, ответа нет. Потому что это может быть один из трех вариантов, это может быть комбинация каких-то двух вариантов, а возможно, и комбинация из трех.

Но я точно знаю, что триггером этого процесса будет победа украинских вооруженных сил на территории Украины и, возможно, те мероприятия, которые мы сейчас наблюдаем, в частности, в Белгородской области пока Российской Федерации.

При планировании тех или иных операций все средства должны использоваться, и если Генеральный штаб считает, что таким образом он достигнет результата, то я не думаю, что у наших западных партнеров должны быть какие-то предостережения. В конечном счете, мы ведем справедливую войну за освобождение своих территорий, а средства этой могут быть разными. как говорят французы «На войне, как на войне».

Владимир Огрызко, nv.ua

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