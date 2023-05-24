Врач: В следующий раз капельницу Лукашенко будет ставить Хренин 1 24.05.2023, 12:06

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Белорусская медицина серьезно деградирует.

Лукашенко признал, что медики уезжают из Беларуси. Однако умолчал о причинах оттока кадров из системы здравоохранения.

Врач одной из областных больниц на условиях анонимности прокомментировал для сайта Charter97.org тираду Лукашенко о белорусском здравоохранении:

— Все началось во время эпидемии коронавируса. Медики увидели, как власть к ним относится, насколько ценится их труд как в материальном, так и в общечеловеческом плане. После протестов 2020 года многим стало просто небезопасно находиться в стране. Затем началась череда политических увольнений. Иногда увольняли лучших и тех специалистов, которых просто не хватает. Многие не стали дожидаться, когда до них дойдет очередь, забирали документы сразу.

Еще одна волна «исхода» — это выпускники медов. Многие уезжали в Польшу, Литву, Германию, сдавали экзамен на знание языка, подтверждали свои дипломы и начинали работать за границей.

— Удастся ли удержать медиков «закрепощением» с помощью отработки, о котором говорит Лукашенко?

— Эффект будет обратным. Действительно талантливые и способные ребята будут учить польский, литовский, английский и поступать в заграничные вузы. У какой-то части абитуриентов вообще отобьют желание связывать себя с медициной. Кто-то подумает, что можно пойти в экологию или биотехнологии.

Не хочу никого обидеть, но общий уровень выпускников меда будет падать. Придется опускать планку приема в вузы. Соответственно, будет снижаться и общий уровень нашего здравоохранения.

Происходит отток не только среди врачей, но уходит и медперсонал. Грубо говоря, большого образования, чтобы поставить капельницу и проследить, чтобы пациент выпил таблетки, не нужно, а вот в Польше и Литве медсестры получают в пять раз больше.

Многие не выдерживают нагрузку, ведь из-за дефицита приходится закрывать все образовавшиеся «дырки». Если все будет так продолжаться, то Лукашенко в следующий раз будет ставить капельницу Хренин.

— Также на совещании говорилось о «доле отечественных препаратов в здравоохранении». Мол, ее надо увеличивать. А что по качеству?

— Скажем так, есть большие вопросы к соотношению цены и качества. Эффект от лечения может быть неплохим, но вот много побочек.

Есть неплохие белорусские препараты, но цены на них просто заоблачные, несмотря на то, что якобы все регулируется. Поэтому закупаются лекарства более низкого качества. Безусловно, тут может быть и коррупционная составляющая, я тут не разбираюсь.

Распространена практика, когда пациенты приносят нам за свои деньги какие-то иностранные препараты и мы работаем с ними. Это логично, ведь большинство наших лекарств — это просто дженерики, копия западных оригиналов.

— Действительно ли простаивает «дорогостоящее оборудование», как сказал Лукашенко?

— Это полная глупость. Иногда у нас на целый район только один аппарат МРТ. Когда он ломается, то людей могут отправлять на обследование в другой город или в платный медцентр, если кто-то спешит. Считаю, что это позор для системы.

Можно говорить о дефиците, реальных проблемах с доступом к оборудованию и проблемах с его обслуживанием, но никак не о простое. Тут или Лукашенко обманывают, или он сам пытается приукрасить ситуацию, мол, «я вам все дал».

— Говорилось и о проблемах с ремонтом в больницах и антисанитарией. Так ли это?

— Опять же, Лукашенко сказал о каких-то больших средствах, которые выделяются на ремонты. В прошлом году мы сами перекрашивали свой кабинет с коллегами: купили краску, валики, такая «талака» у нас вышла. Если в областных больницах иногда на головы людей сыпется штукатурка, то представляю, что происходит в районных.

Думаю, до больниц этих бюджеты просто не доходят. Я видел, в каких кабинетах сидит главврач, главные по отделениям, там никаким «шиком» не пахнет. Простой и аккуратный ремонт. Если эти деньги выделяются, то, видимо, разворовываются уже на республиканском и областном уровнях.

— Что ждет белорусскую медицину через пять лет, если будет продолжать действовать эта система?

— Деградация, именно серьезное ухудшение, а не стагнация. Сейчас система держится на «стариках». Есть врачи с хорошей базой, опытом, которые в силу возраста не могут уехать из страны. Через пять лет многие уйдут на пенсию. Те, кто моложе 40, выезжают. Из вузов будут приходить более слабые интерны, дефицит кадров будет расти.

Я не верю в искренность Лукашенко, когда он вчера кричал на чиновников от медицины, что нужно всеми силами удержать специалистов. Хотели бы удержать и сделать более лояльными — раздавали бы квартиры, как раздают «ментам», дубасящим белорусов налево и направо. Хотели бы удержать — перестали бы за политику увольнять лучшие кадры.

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