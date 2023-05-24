Как мыть пол, чтобы он всегда был чистым: итальянский способ 4 24.05.2023, 12:44

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Итальянцы научились убирать так, чтобы чистота и блеск оставались надолго.

Мытье полов – скучное и рутинное занятие, конечно, если вы не входите в немногочисленный клуб любителей этого дела. Вопреки ожиданиям, затраченные усилия не всегда результативны.

Часто пол пачкается уже на следующий день, а о блеске и чистоте можно только мечтать. Специалисты по уборке рекомендуют использовать итальянский способ мытья полов. Весь секрет состоит в том, что следует обратить внимание на детали. Как мыть пол, чтобы он всегда был чистым, пишет obozrevatel.com.

Итальянский способ мытья полов

Итальянцы научились убирать так, чтобы чистота и блеск оставались надолго, несмотря на то, что засушливый средиземноморский климат приносит в помещения слишком много пыли. Да, этот способ несколько более энергозатратный, но очень эффективен. Есть правило четырех важных шагов.

Шаг 1. Тщательно подметите или пропылесосьте пол, чтобы избавиться от пыли.

Шаг 2. Смочите тряпку в растворе для мытья и предварительно очистите поверхность.

Шаг 3. С помощью щетки удалите остатки грязи и пыли в межплиточных швах. Это нужно, чтобы окончательно очистить пол от мелкого мусора.

Шаг 4. Еще раз помойте пол обычным методом.

Основные советы касаемо мытья полов

Кроме того, есть несколько важных нюансов, которые не следует игнорировать.

Частота мытья

Мыть пол рекомендуют по возможности как можно чаще. Делать это следует не реже одного раза в 5-7 дней.

Как избавиться от разводов

Чтобы на поверхности не было разводов, специалисты по уборке рекомендуют разбавлять концентрированное моющее средство.

Правило влажной тряпки

Нет никакого смысла и пользы для того, чтобы вытирать пол сухой тряпкой. Она должна быть достаточно влажной, чтобы вся пыль и грязь удалилась с поверхности.

Правило высыхания

Пол должен полностью высохнуть в течение примерно 15 минут. Не следует ходить по влажной поверхности.

Кстати, для мытья ламинированного, винилового и деревянного пола часто используют белый уксус. Он обладает выраженными антибактериальными, очищающими и обеззараживающими свойствами.

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