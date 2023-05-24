В Беларуси запретили джинсы Conte 2 24.05.2023, 14:27

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Причина - в «завоздушенности».

Еще несколько моделей джинсов белорусского бренда Conte попали в реестр опасной продукции. Госкомитет по стандартизации запретил их продавать все по той же причине — из-за недостаточной воздухопроницаемости.

Речь идет сразу о шести моделях женских джинсов из коллекции Conte Elegant с артикулами 623-100D, CON-96, 623-100R, CON-43В, CON-174 и CON-172N.

Отмечается, что они пропускают гораздо меньше воздуха, чем положено по техрегламенту «таможенного союза». Так, при норме воздухопроницаемости 50 дм3/м2∙с этот показатель у забракованных джинсов составил от 7 до 19 дм3/м2∙с.

Теперь данные модели запрещены к ввозу в Беларусь, а уже ввезенные запрещены к продаже и должны быть убраны с полок магазинов.

Все «недышащие» штаны были пошиты по заказу гродненской компании ООО «Конте СПА» на Маврикии. Ранее Госстандарт уже не раз их запрещал по той же самой причине.

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