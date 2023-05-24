закрыть
24 мая 2023, среда, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: Наши цели — Путин и Пригожин

6
  • 24.05.2023, 17:21
  • 4,608
Украинская разведка: Наши цели — Путин и Пригожин

Глава Кремля знает, что агенты ГУР все ближе.

Заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что главной целью украинской разведки является убийство Путина. Представитель ведомства отметил, что российский диктатор не единственный, кто находится в топе целей разведки, передает издание Welt.

По словам Скибицкого, Путин в курсе, что украинские разведчики предпринимают попытки подобрать поближе к нему. Однако также российский диктатор боится конфликтов внутри страны.

— Путин замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими, — заявил представитель ГУР Украины.

Также украинский военный отметил, что приоритетной целью для разведчиков сейчас является Евгений Пригожин. Главаря ЧВК «Вагнер» также собираются ликвидировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников