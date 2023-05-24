Украинская разведка: Наши цели — Путин и Пригожин 6 24.05.2023, 17:21

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Глава Кремля знает, что агенты ГУР все ближе.

Заместитель главы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что главной целью украинской разведки является убийство Путина. Представитель ведомства отметил, что российский диктатор не единственный, кто находится в топе целей разведки, передает издание Welt.

По словам Скибицкого, Путин в курсе, что украинские разведчики предпринимают попытки подобрать поближе к нему. Однако также российский диктатор боится конфликтов внутри страны.

— Путин замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убитым своими, — заявил представитель ГУР Украины.

Также украинский военный отметил, что приоритетной целью для разведчиков сейчас является Евгений Пригожин. Главаря ЧВК «Вагнер» также собираются ликвидировать.

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