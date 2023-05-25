Путин, с вещами на выход Евгений Магда, «Апостроф»

25.05.2023, 9:16

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Фото: Anadolu

Как Россия теряет Кавказ.

Армения может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что этот вопрос не снят с повестки дня. По его словам, под выходом страны из ОДКБ подразумеваются, прежде всего, обязательства организации. Он отметил, что Армения могла бы закупать военную технику у других стран, но членство в ОДКБ закрывает эти возможности. Кроме того, власти Армении готовы признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Здесь очень интересный момент, потому что это – иллюстрация того, насколько быстро развиваются международные отношения. В январе 2022 года контингент ОДКБ высадился на территории Казахстана, где были беспорядки. Они там были недолго и быстро разъехались по своим странам. После этого начался упадок ОДКБ. То есть ОДКБ – это очень слабая замена Организации Варшавского договора или слабый противовес НАТО. И это совершенно ясно. Россия оказалась в ситуации, когда ее союзники от нее просто публично отворачиваются.

Относительно Пашиняна здесь интересный момент, потому что он был избран на волне протестов против власти так называемого карабахского клана в Армении и сумел сохранить власть даже после поражения Армении в 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года. Но после этого прошли парламентские выборы и все равно Никол Пашинян сохранил свою власть. Это очень интересный момент. Также интересно, что тогда Россия получила возможность размещать военный контингент не только в оккупированной части Грузии либо не только на территории Армении, но и на территории Азербайджана - на территории Карабаха. Но после начала боевых действий в Украине Россия начала очень быстро терять.

Попытаюсь объяснить позицию Пашиняна. Он отдает себе отчет, что без примирения с Азербайджаном Армения будет получать новые проблемы. Рассчитывать на Россию ему, по большому счету, нечего. Армения в такой географической ситуации, когда она просто заинтересована в мире, потому что мир и взаимное признание с Азербайджаном позволяют обеспечить приток инвестиций и соответственно – обеспечить экономический рост Армении. Не забывайте, что у Армении мощное лобби в мире, но для того, чтобы инициировать какие-то инвестиции, нужно иметь площадку для того, чтобы вкладывать деньги. То есть там должен быть мир. А в условиях, когда нависает перспектива новой войны, это может быть проблематично.

Я скажу так: если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, признают друг друга, то со временем Россия будет вынуждена уйти и из Грузии. Правда, цепляться она там будет отчаянно, и я не исключаю, что она будет пытаться там зацепиться руками, ногами, зубами – чем угодно – и постарается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе в целом. Если гарантами мирного договора станут США и ЕС, то не только Армения выйдет из ОДКБ, но и армянские власти с определенным приличным сроком в несколько лет скажут: «Давайте, наши уважаемые российские друзья, вы будете собирать свои вещи и возвращаться к себе».

Что касается сближения с Турцией, здесь есть прямая связь. С одной стороны есть факт событий 1915 года в Османской империи. В Армении никогда об этом не забудут, это нужно понимать. Но нормализация отношений между Арменией с Азербайджаном является очевидным шагом к потеплению в отношениях с Турцией. Соответственно, больше спокойствия будет в этом регионе.

Евгений Магда, «Апостроф»

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