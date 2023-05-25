Путин опозорился, пытаясь произнести имя президента Азербайджана 7 25.05.2023, 14:23

8,366

Фото: Getty Images

После долгой паузы глава РФ выдал что-то похожее на «Михаил Гейдарович».

Глава Кремля Путин вновь оконфузился на публике: представляя участников заседания Высшего Евразийского экономического совета, глава Кремля не смог правильно произнести имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Представляя Алиева, перед произнесением его имени Путин сделал паузу примерно на 3 секунды, усиленно вчитываясь в текст.

Затем он назвал его имя, но не смог правильно выговорить «Ильхам». Российский президент произнес нечто, похожее на «Михаил Гейдарович».

Журналисты напоминают, что Путин не в первый раз ошибается при произнесении имен лидеров соседних с Россией государств.

Ранее он неоднократно ошибался, представляя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На неформальном саммите СНГ в декабре 2022 года Путин без ошибки называл главу Азербайджана.

В Интернете продолжаю циркулировать слухи о когнитивных проблемах главы Кремля, у которого подозревают нейродигенеративные заболевания, которые могут проявляться сложностью в вербальном общении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».