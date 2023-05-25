Конкурент Трампа на выборах рассказал, как будет реагировать на войну в Украине, если станет президентом 4 25.05.2023, 15:54

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Рон Десантис

Фото: Getty Images

Рон Десантис рассказал, какой видит армию США.

Губернатор Флориды Рон Десантис, накануне заявивший, что официально идет в президенты США, рассказал, что хотел бы видеть «урегулирование» войны в Украине. Об этом сообщает Fox News.

Комментируя вопрос о шагах по российско-украинской войне первого дня в должности, ДеСантис раскритиковал актуальное состояние американской армии, заявив, что войско стало «политизированным», «там говорят о гендерной идеологии» и «о глобальном потеплении».

«Мы должны вернуть наше войско к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии», - отметил кандидат в президенты США.

Во второй части ответа политик подчеркнул, что хотел бы увидеть «урегулирование» войны в Украине. В то же время губернатор Флориды сказал, что американская армия не должна быть вовлечена в войну.

«Я бы хотел увидеть урегулирование этого. Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками вовлеченными в войну в России или Украине», – добавил он.

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