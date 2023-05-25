Белорусов поделили на сословия 25.05.2023, 17:11

2,022

Что сейчас на самом деле происходит в медицине?

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал эмоциональное письмо читателя:

- Казалось бы, лукашенковские спектакли с наигранными публичными «разносами» нерадивых чиновников уже должны надоесть даже аполитичным. Но если они регулярно показываются по госТВ, значит, есть спрос у электората и этого электората достаточно. Так 23 мая диктатор отчитал чиновников от медицины.

Все «актеры» сыграли убедительно, а что же медики, годами трудящиеся в государственных медицинских учреждениях? Уж они-то должны все понимать, но тут есть некоторые нюансы.

Лукашисты за годы своего правления выстроили и укрепили весьма своеобразную государственную систему здравоохранения. Эта система предоставляет медицинские услуги населению не по принципу нуждаемости в этих услугах, а по принципу «медпомощь в первую очередь для режимной прислуги и самого крикливого и скандального электората».

На практике это значит, что пока пациент с кровотечением будет сидеть в очереди и ждать, администрация медучреждения приведет «за руку» к врачу какого-либо силовика (судью, прокурора, чиновника и т.п.), либо очень хамоватого представителя электората просто на консультацию и врач будет их консультировать, а не принимать больного с кровотечением.

Подобных ситуаций в нашей госмедицине множество, медики со стажем подтвердят. Разумеется, прислуга режима и скандальный электорат режима будут довольны госмедициной, а вот многие врачи и нуждающиеся в медпомощи пациенты зачастую не очень довольны. Многим врачам в государственных медучреждениях недоплачивают и условия труда оставляют желать лучшего, а действительно нуждающиеся пациенты страдают от неукомплектованности многих медучреждений и нехватки оборудования в них.

Так что лукашисты успешно разделили общество на сословия и это видно даже в медучреждениях. Высшее сословие - это угодливая прислуга режима, например, силовики, судьи, прокуроры, чиновники всех рангов, идеологи и агитаторы. Они имеют множество льгот и привилегий при лукашизме.

Среднее сословие - это тот самый скандальный электорат режима, они не имеют так много льгот и привилегий, как высшее сословие, но тоже получают «объедки с барского стола». Низшее сословие - все остальные, у них есть только обязанности, это сословие должно терпеть и не возмущаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».