Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территорий 2 25.05.2023, 17:21

1,104

Об этом заявил армянский премьер Пашинян.

Армения и Айзербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС, где присутствуют также президент Азербайджана Ильхам Алиев и Путин.

По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.

В свою очередь Алиев заявил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана». Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Пока что не уточняется, в каких именно границах страны признали друг друга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».