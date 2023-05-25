Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территорий

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территорий2
- 25.05.2023, 17:21
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Об этом заявил армянский премьер Пашинян.
Армения и Айзербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС, где присутствуют также президент Азербайджана Ильхам Алиев и Путин.
По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.
В свою очередь Алиев заявил, что «есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана». Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.
Пока что не уточняется, в каких именно границах страны признали друг друга.