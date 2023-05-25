В Минске уволили директора фирмы, а тот в отместку заблокировал доступ к аккаунту в Инстаграм 25.05.2023, 18:16

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Что ему за это будет.

Мужчина работал директором одного из столичных предприятий по производству мебели. После увольнения решил отомстить. Уволили его тоже не просто так, сообщает прокуратура.

«После увольнения он осуществил несанкционированный доступ к аккаунту предприятия в социальной сети Instagram, где в профиле аккаунта уничтожил и модифицировал данные. Это привело к блокированию доступа для действующих сотрудников организации», — рассказали в прокуратуре Минска.

Суд решил, что так 33-летний мужчина причинил ущерб деловой репутации предприятия, «что выразилось в том числе в снижении охвата, активности просмотров и посещений страницы компании в социальной сети».

Обвиняемый свою вину признал и пояснил, что сделал это из мести за свое увольнение. Кстати, уволили его за хищение денег учредителя предприятия. За это он был осужден к «домашней химии».

В этот раз суд тоже признал его виновным. Теперь в умышленных «уничтожении, блокировании и модификации компьютерной информации, повлекших причинение существенного вреда». Наказание — штраф 5550 рублей.

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