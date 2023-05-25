В июне в Беларуси повысят цены на сигареты 3 25.05.2023, 18:40

В продаже появятся новые марки.

В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Стоимость повысит только одна компания, и только на немногие позиции. Также в продаже у нее появятся новые марки сигарет.

«Табак-инвест» со следующего месяца поднимет ценник Camel Studio Sunny Mix — до 4,9 рубля (+30 копеек), Winston Compact Flash Mix — до 4,65 рубля (+15 копеек), Sobranie Element Caster — до 6,05 рубля (+30 копеек). Также появятся в продаже новые марки сигарет — Lucky Strike Compact Blue и Lucky Strike Compact Bright, они будут стоить 4,25 рубля.

Гродненская табачная фабрика «Неман», «Интер Тобакко» и «Беларусьторг» не намерены повышать в июне цены, как следует из данных МНС.

Напомним, в апреле цены на табачные изделия выросли на 10,5% по сравнению с мартом. Причина — повышение ставок акциза, поясняли в МАРТ.

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