В июне в Беларуси повысят цены на сигареты

В июне в Беларуси повысят цены на сигареты3
- 25.05.2023, 18:40
В продаже появятся новые марки.
В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Стоимость повысит только одна компания, и только на немногие позиции. Также в продаже у нее появятся новые марки сигарет.
«Табак-инвест» со следующего месяца поднимет ценник Camel Studio Sunny Mix — до 4,9 рубля (+30 копеек), Winston Compact Flash Mix — до 4,65 рубля (+15 копеек), Sobranie Element Caster — до 6,05 рубля (+30 копеек). Также появятся в продаже новые марки сигарет — Lucky Strike Compact Blue и Lucky Strike Compact Bright, они будут стоить 4,25 рубля.
Гродненская табачная фабрика «Неман», «Интер Тобакко» и «Беларусьторг» не намерены повышать в июне цены, как следует из данных МНС.
Напомним, в апреле цены на табачные изделия выросли на 10,5% по сравнению с мартом. Причина — повышение ставок акциза, поясняли в МАРТ.