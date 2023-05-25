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Авто въехало в ограждение резиденции премьера Британии

  • 25.05.2023, 19:31
Авто въехало в ограждение резиденции премьера Британии

Никто не пострадал.

В резиденцию премьер-министра Великобритании – Даунинг-стрит – в четверг днем въехал автомобиль, его водителя арестовали.

Об этом сообщила полиция Лондона.

Согласно заявлению правоохранителей, примерно в 16:20 по местному времени (18:20 по Минску) с воротами Даунинг-стрит столкнулась машина.

«Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в преступном повреждении и опасном вождении», – добавили там.

Пострадавших в результате инцидента не было, но дорогу Уайтхолл, которая пролегает мимо Даунинг-стрит, полиция оградила.

Даунинг-стрит – это резиденция премьер-министра Великобритании, где он живет вместе с семьей.

В здании проходят заседания правительства и совещания, а возле него часто устраивают пресс-конференции по важным вопросам – в частности отставки и вступления в должность новых премьеров.

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