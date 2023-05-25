В ВСУ показали уничтожение техники россиян в районе Авдеевки

В ВСУ показали уничтожение техники россиян в районе Авдеевки2
- 25.05.2023, 19:39
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Видеофакт.
Россияне продолжают неудачное наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Они несут потери.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативной группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского в Telegram.
Тарнавский обнародовал видео, как украинские защитники при помощи беспилотника уничтожают бронированную технику россиян.
«Враг продолжает совершать неудачные наступательные действия на Авдеевском направлении. Силы обороны уничтожают врага, никаких успехов у россиян нет», - отметил бригадный генерал.