В ВСУ показали уничтожение техники россиян в районе Авдеевки 2 25.05.2023, 19:39

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Видеофакт.

Россияне продолжают неудачное наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Они несут потери.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативной группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского в Telegram.

Тарнавский обнародовал видео, как украинские защитники при помощи беспилотника уничтожают бронированную технику россиян.

«Враг продолжает совершать неудачные наступательные действия на Авдеевском направлении. Силы обороны уничтожают врага, никаких успехов у россиян нет», - отметил бригадный генерал.

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