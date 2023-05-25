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В ВСУ показали уничтожение техники россиян в районе Авдеевки

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  • 25.05.2023, 19:39
  • 1,606
В ВСУ показали уничтожение техники россиян в районе Авдеевки

Видеофакт.

Россияне продолжают неудачное наступление в районе Авдеевки Донецкой области. Они несут потери.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативной группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского в Telegram.

Тарнавский обнародовал видео, как украинские защитники при помощи беспилотника уничтожают бронированную технику россиян.

«Враг продолжает совершать неудачные наступательные действия на Авдеевском направлении. Силы обороны уничтожают врага, никаких успехов у россиян нет», - отметил бригадный генерал.

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