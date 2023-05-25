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Украинские бойцы набрали пленных под Бахмутом

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  • 25.05.2023, 20:01
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Украинские бойцы набрали пленных под Бахмутом

Одного из оккупантов бросили на фронт в спортивном костюме.

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады показали видео с россиянами, взятыми в плен под Бахмутом. Один из оккупантов рассказал, что его бросили на фронт в спортивном костюме.

«Под Бахмут в спортивном костюме. Так оккупант Анатолий сначала попал на войну, а затем вследствие наступления Третьей штурмовой бригады – и в плен», – сообщают в 3 ОШБр.

Оккупант посоветовал другим не участвовать в войне против Украины и пожаловался на российское командование.

На видео пленные поблагодарили украинских защитников за то, что они остались в живых.

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