До +27°С прогнозируют в Беларуси 26 мая 25.05.2023, 20:17

Местами пройдут дожди.

До плюс 27 градусов и местами дожди прогнозируют в Беларуси 26 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью ожидается преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью слабый, днем северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

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