Белорус устал работать сидя и придумал чудо-конструкцию 1 25.05.2023, 21:33

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Фотофакт.

«То лапы ноют, то хвост отваливается» — обычное состояние для тех, кто вынужден работать за компьютером по 8—10 часов в день. В идеале каждые 60 минут устраивать себе перерыв и делать зарядку, но для занятого человека это звучит как что-то из разряда фантастики, пишет «Онлайнер». Чем еще можно себе помочь? Как организовать рабочее место, чтобы меньше уставать и не развалиться на части к 40 годам?

Купил стол для работы стоя: «Два года пользуюсь и нарадоваться не могу»

«Эргономика вкупе с эстетикой» — так описывает свое рабочее место Илья. Он программист, нагрузка в течение дня довольно большая, часто делать перерывы не удается. Когда парень еще ходил в офис, стал замечать, что к вечеру тело «затекает». Удовольствия от такой работы, прямо скажем, немного (и даже хваленый кофе с печеньками ситуацию не спасет).

— В офисе у меня было место с не очень хорошим освещением. А еще никак не получалось настроить высоту стула и стола, чтобы было удобно сидеть. В итоге я часто приходил домой с дикой болью в глазах и ноющей спиной. Как только стал работать удаленно, решил, что надо обязательно обустроить себе комфортное рабочее место.

В поисках мебели минчанин наткнулся на стол, предназначенный для работы стоя. Изучил отзывы и решил попробовать.

— Пользуюсь каждый день и нарадоваться не могу! Очень счастлив, — делится эмоциями спустя два года Илья. — У айтишников часто бывают длинные митинги, когда ты просто сидишь, что-то обсуждаешь — и в этот момент идеально встать, размяться, выпрямить спину, пройтись возле стола. А еще работа стоя, на мой взгляд, позволяет быстрее думать и решать какие-то задачи.

— А с обычным столом так не получится? Встал и стоишь.

— Может, и получится. Но если вдруг нужно быстро что-то сделать, ответить кому-то, придется либо сгибаться, либо снова садиться на стул. А здесь ты сохраняешь весь функционал — просто работаешь стоя. Получается разминка, которая не отрывает тебя от работы. А еще это довольно полезно для сердца и сосудов.

Илья работает стоя не постоянно, а в совокупности около двух часов в день. О том, что нужно менять положение, айтишнику напоминает таймер, который срабатывает каждый час. Что удобно, поднять столешницу на нужный уровень можно нажатием одной кнопки.

Стол с регулировкой высоты и электроприводом обошелся Илье в $500, а вообще, стоимость таких столов варьируется от $300 до $1500 в зависимости от функционала.

К такому рабочему месту идеально подошел бы стул из эргономичной линейки, но Илья предпочел для себя геймерское кресло.

— Ортопедические стулья довольно дорогие, но по посадке не всем подходят. Тот вариант, который понравился мне, стоил около $1000. Я пока не готов покупать себе такой стул, поэтому стал присматриваться к игровым. В моем кресле меня прельстило то, что есть куча разных настроек: по высоте и ширине подлокотников, по наклону спинки. Можно разложить стул полностью в горизонтальное положение и лечь как на кровати — вечером, например, когда смотришь сериальчик. Плюс есть подушки под шею и поясницу, которые снимают с них нагрузку и делают из обычной плоской спинки довольно удобную вещь.

Цена вопроса — несколько сотен долларов. Эта покупка полностью оправдывает свою стоимость, считает Илья.

Также белорус внимательно относится к параметрам, которые могут влиять на зрение. Он специально поставил рабочий стол у окна — чтобы периодически отвлекаться от работы и смотреть вдаль. Второй важный момент — освещение. Илья выбрал для себя лампу, которая вешается на монитор.

— В идеале свет не должен быть направлен ни в глаза, ни на экран. В моем варианте лампа освещает только рабочую поверхность стола и не создает лишних теней. В лампе я могу регулировать теплоту света и яркость в зависимости от освещенности.

Еще одна полезная штучка для домашнего офиса — это кронштейн. С его помощью легко установить монитор на нужной высоте.

Чем еще можно порадовать себя в домашнем офисе? Вы наверняка обратили внимание на боковую панель, где на видном месте у Ильи висят наушники, вторая клавиатура, провода и разная канцелярская мелочовка. Такое решение от IKEA обошлось Илье примерно в $200. Вряд ли эту платформу можно как-то оценить с точки зрения здоровья, но выглядит она эстетично, что явно лучше рабочего хаоса.

b>— У вас и ПК выглядит необычно. Он весь светится!

— Да, у компьютера стеклянный корпус, и все элементы имеют подсветку. Люблю, когда все вокруг выглядит красиво, — признается Илья.

Опробовал коленный стул и заменил его на эргономичный

Дмитрий также работает удаленно в сфере IT, но рабочее пространство делит вместе со своей девушкой-дизайнером. Получился импровизированный опенспейс на съемной квартире (только работа кипит для разных компаний).

За компьютером ребята проводят довольно много времени, поэтому к выбору мебели подошли основательно. Оба купили себе ортопедические кресла. У Дмитрия уже выставлен диагноз «сколиоз II степени», усугублять ситуацию ему точно не хотелось.

— Сначала я купил себе специальный коленный стул, он стоил относительно недорого — рублей 300. Когда ты сидишь на нем, спина автоматически выпрямляется за счет того, что таз развернут. На этом стуле просто неудобно сидеть скрючившись: будет больно и неприятно, — показывает на своем примере айтишник. — Этот стул мне нравился, но из-за того, что вес у меня немаленький, стали быстро уставать колени, часа через три-четыре. Я покупал его себе для офиса и чередовал с обычным офисным креслом.

После покупки ортопедического кресла домой коленный стул оказался заброшен. В новом стуле Дмитрия подкупило обилие настроек: можно регулировать высоту спинки, глубину сиденья, угол наклона и многое другое. Под поясницей предусмотрен специальный валик, который позволяет убрать с нее нагрузку. Можно откинуть спинку и зафиксировать более расслабленное положение.

— Отдыхаете так в перерывах?

— Даже не в перерывах, вот совещание идет у меня — я откидываюсь и лежу, — улыбается парень.

Нижнее сиденье у эргономичного стула «хитрой формы» — не прямое, а слегка изогнутое. Как объяснили Дмитрию консультанты, смысл в том, чтобы снять нагрузку с задней поверхности бедра, иначе может развиться варикоз.

В среднем эргономичные кресла стоят в районе 1000—1500 рублей — по мнению ребят, цена более чем оправданна. У Маши, к примеру, из-за неправильной позы во время работы стал развиваться остеохондроз.

— Я пришла к врачу с головокружениями, а он говорит: идите на снимок шеи. Выяснилось, что уже появились серьезные проблемы. Я ведь раньше сидела как получится, сгибалась постоянно, ногу под себя могла положить. Сейчас стараюсь сидеть правильно, Дима даже отдал мне специальную подставку под ноги.

— Я постоянно ее одергиваю: сядь правильно! Мало просто купить хороший стул, нужно еще себя контролировать, — делает вывод парень.

Для своего комфорта Дмитрий также купил стол с подъемной столешницей — как у предыдущего героя. Подтверждает, что это очень удобное решение, особенно для тех, у кого бывают длительные совещания.

— Если встреча длится часа три, просто невозможно долго сидеть на месте. Очень удобно в это время встать и постоять. А еще я люблю стоя выполнять какую-то неинтересную, механическую работу. Переминаешься с ноги на ногу, немного двигаешься — и такие скучные задачи выполнять гораздо проще.

Оцените уровень заботы о себе: чтобы не уставать от работы стоя, Дмитрий даже купил для дома ортопедические тапки!

— У меня плоскостопие, поэтому мне показано носить все ортопедическое. А вообще, я давно интересуюсь эргономикой, много читаю про профессиональные болезни. Считаю, что лучше позаботиться о себе заранее, чем потом лечить болезни.

Кстати, одна из типичных болячек для айтишников — это туннельный синдром, когда в области запястья происходит сдавление срединного нерва. Больше всего подвержены такой проблеме программисты, музыканты, портные — те, у кого работа связана с мелкой моторикой кисти. В целом для офисных работников риск оценивается примерно в 15%. Боль, онемение пальцев, изменение цвета кожи и даже атрофия мышц — все это последствия неправильной работы с клавиатурой и мышкой.

Дмитрий показывает, как это происходит. Диапазон вращения при использовании обычной мышки небольшой, поэтому многие начинают приподнимать локти, ведь тогда работать с манипулятором удобнее.

— И через полгода рука, грубо говоря, отваливается. Очень часто страдают от туннельного синдрома геймеры — если с детства так играть, последствия точно будут.

Чтобы таких проблем не возникало, придуманы специальные вертикальные мышки анатомической формы, а также мышки с шариками (трекболы). С ними поднимать локти нет нужды.

Кроме прочего, у Дмитрия есть специальная подставка под предплечья (wrist rest). Она поднимает запястья над клавиатурой, что также становится профилактикой болевых ощущений. В идеале, чтобы клавиатура при этом была низкопрофильная (у нашего героя она высоковата).

В общем, нюансов при обустройстве рабочего места, оказывается, много. Но самое главное — это правильная посадка за столом, убежден Дмитрий.

— Ноги под себя не подгибаем, держим на уровне 90 градусов. И обязательно опираемся на спинку кресла — можно не строго вертикально, а даже чуть откинуться назад. Голову можно класть на подголовник, но необязательно. А вообще, самая удобная поза для тех, у кого уже есть проблемы со спиной, — это лежа. Такие стойки на рынке существуют, правда, они очень дорогие, могут стоить несколько тысяч долларов.

Сделал своими руками конструкцию для работы лежа

О том, каково это — работать лежа, расскажет нам бизнес-аналитик Александр. Три грыжи в грудном отделе позвоночника заставили его задуматься о том, как работать за компьютером без боли.

— Мы эволюционно миллион лет двигались, а сейчас у многих сидячий образ жизни… И когда по 10—12 часов сидишь за экраном, выдавливаются грыжи, даже если ты ничего тяжелого не поднимаешь. Если при этом продолжаешь сидеть, каждый день еще больше усугубляешь ситуацию.

— Как вы ощущаете свою грыжу?

— Как будто вам нож в спину всадили и прокручивают по чуть-чуть, — описывает ощущения Александр.

Полностью снять нагрузку со спины помогают специальные конструкции для работы лежа. В заводском исполнении они действительно стоят как крыло самолета, однако на просторах интернета можно найти и самодельные аналоги. Александр вдохновился примерами и полгода назад смастерил стойку самостоятельно. Недавно он повторил опыт (чуть усовершенствовал модель), а старую конструкцию теперь продает на «Барахолке».

— Самый оптимальный вариант — это взять обычный китайский шезлонг, купить к нему матрас из IKEA и добавить деревянную стойку, на которую можно цеплять кронштейн для монитора и ноутбука. Все вместе обошлось мне рублей в 600, если не считать времени, которое я потратил. Мне кажется, это недорого с учетом того, что в США за такую конструкцию просят $7 тыс.

Итак, представьте себе: начался рабочий день, Александр ложится в кресло и приступает к своим любимым табличкам и аналитике. Со стороны процесс выглядит максимально расслабленно, как на пляже. Еще бы коктейль кто-нибудь принес — и жизнь удалась!

Мы протестировали рабочую станцию лично и готовы отчитаться: это необычный опыт! В первые минуты кажется, что работа «давит» на тебя из-за нависающего сверху монитора. Но потом привыкаешь, и это чувство проходит. Перед началом работы важно настроить всю конструкцию под себя, иначе шею или руки придется тянуть вверх и смысл всей задумки теряется.

О работоспособности в положении лежа нам сказать сложно, для такого теста нужно больше времени. Александр уверяет, что проблем с этим нет.

— Изначально была мысль, что в этом кресле можно будет немного подремать. Известный факт, что после дневного сна увеличивается творческий потенциал. Но лично я в шезлонге вообще не чувствую усталости и спать не хочу. Кровоток к мозгу идет намного лучше, мышцы спины и шеи полностью расслаблены, даже мимические мышцы у меня расслабляются. Поэтому я могу проработать так целый день, даже надо останавливать себя!

В идеале каждый час вставать и менять положение. Можно послушать совещание, крутя педали на тренажере. А можно поработать стоя — для этого не требуется специальный стол. Просто выставляешь ноут на нужную высоту и стоишь!

— Конечно, чтобы так «путешествовать» по квартире, нужна дисциплина. Если я не ставлю таймер, то забываю о перерыве и просто могу лежать целый день. Хотя работать стоя очень полезно, подтверждаю.

Со стороны конструкция для работы стоя может показаться не очень устойчивой, ведь ноутбук слегка качается на кронштейне. Александр уверяет, что даже в самых дорогих моделях есть такой нюанс. Тут важно опираться запястьями на ноутбук, тогда тряска не ощущается. Он, кстати, использует специальную мышку с шариком, чтобы не болели запястья.

— Вы полгода работаете лежа. Чувствуете улучшения со спиной?

— Да, конечно, я хоть спать начал нормально! При обострении, если просижу за компьютером 10 часов, я часто просыпался от болей в спине, а теперь все наладилось. Из такой позиции, как на моем шезлонге, даже космонавты стартуют! Я очень доволен, что нашел для себя такое решение. А если кто-то захочет повторить мою конструкцию, буду только рад.

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