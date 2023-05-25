Байден назвал следующего главу генштаба США 25.05.2023, 21:38

Джо Байден

Он заменит генерала Милли.

Президент США Джо Байден официально объявил о замене главы генерального штаба США. Место Марка Милли займет генерал Чарльз Браун.

Глава американского государства поблагодарил Милли и его семью за службу США на протяжении долгого времени.

«На посту председателя ты провел наших военных через самую сложную обстановку в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства», - отметил Байден.

Он также уточнил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли после того, как тот перестанет быть главой генштаба США.

«Поэтому сегодня мне выпала честь представить моего кандидата на пост следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего», - заявил президент США.

Отметим, что Марк Милли занимает пост председателя Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Его полномочия заканчиваются осенью 2023 года.

При этом Куинтон станет новым главой генштаба США только в случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.

Что известно о Чарльзе Брауне

Чарльз Браун родился в 1962 году. Он является 22 начальником штаба Военно-воздушных сил США.

Он начал свою военную службу в качестве командирского летчика, налетав более 3 000 часов и 130 боевых часов.

Белый дом заявлял, что генерал Браун сыграл важную роль в оказании военной помощи Украине и имеет опыт в налаживании отношений между США и Китаем

Ранее он также выполнял обязанности командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего авиацией Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона.

26 июля 2018 года ему присвоили звание генерала США.

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