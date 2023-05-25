Задержан ксендз Александр Кулик 25.05.2023, 21:41

Александр Кулик

Он является настоятелем прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Миорах.

По сообщениям телеграм-канала «Христианское видение», сегодня был задержан ксендз Андрей Кулик. Он является настоятелем прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Миорах.

О причинах задержания пока ничего не сообщается.

Это уже второй священник, который был задержан в течение 25 мая 2023 года. Ранее стало известно, что силовики в Полоцке пришли также к греко-католическому священнику Александру Шевцову. Сообщается, что у него изъяли технику.

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