Украинские нацгвардейцы попали в два российских Су-25 2 25.05.2023, 21:49

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Один штурмовик уничтожен, второй зашел на аварийную посадку.

Нацгвардейцы уничтожили один и поразили еще один российский штурмовик Су-25 в Запорожском направлении. Об этом сообщила Национальная гвардия Украины в Facebook в четверг, 25 мая.

Отмечается, что один из них — на счету Героя Украины, гвардейца с позывным Бандитом по прозвищу Запорожский мститель.

«На Запорожском направлении противник активно использует боевую авиацию. 25 мая оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пара Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы – «Запорожский мститель» и его боевой собрат. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК», - говорится в сообщении.

В результате боевой работы первый самолет Су-25 был полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией, второй самолет сбил Запорожский мститель. После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку.

«В конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы», – добавили в Нацгвардии.

Отмечается, что гвардеец «Запорожский мститель» уже уничтожил семь российских самолетов.

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