На БелАЭС провели испытания с визуальными и шумовыми эффектами 25.05.2023, 22:11

Испытания напугали местных жителей.

На втором энергоблоке БелАЭС 25 мая провели плановые испытания. Они сопровождались выбросом в атмосферу пара и шумом. Несмотря на то, что Минэнерго заранее предупреждали о сопутствующих эффектах испытаний, некоторые белорусы все равно испугались. Опубликованное ведомством видео их не успокоило, пишет «Зеркало».

«В рамках программы энергетического пуска блока будут выполнены динамические испытания с тестированием предохранительных устройств парогенератора — соответствующие работы будут сопровождаться выбросом в атмосферу пара и шумом», — в Минэнерго заранее предупреждали о сопутствующих эффектах испытаний.

Но некоторые все равно испугались. Опубликованное видео испытаний в соцсетях комментировали так: «После аварии на ЧАЭС говорили то же самое», «сейчас как лупанет», «а пар радиоактивный?»

В Министерстве энергетики заверили, что пар чистый и безопасный, а испытания прошли успешно.

Напомним, 25 марта этого года второй энергоблок БелАЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности, 13 мая подключили к сети. Пока он работает не на полную мощность.

После введения в работу второго энергоблока БелАЭС теоретически сможет вырабатывать около 18 млрд кВт•ч в год. В 2024 году электроэнергию, произведенную на АЭС, Беларусь планирует продавать в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».